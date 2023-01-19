Голливудская актриса сыграет главную роль в фильме об украинской эмигрантке: отец звезды из Черновицкой области

Известная американская актриса Таисса Фармига станет исполнительным продюсером и сыграет главную роль в украинской драме под названием "Анна". Фильм основан на одноименной короткометражной киноленте 2019 года совместного производства Украины, Израиля и Великобритании. Впервые ее премьера состоялась на Каннском кинофестивале.

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Об этом сообщает Deadline. Робата Фармиги и Ури Сингера расскажет об иммигрантке из Украины Анне (ее сыграет Таисса), которая готовится стать сержантом в армии США. После нескольких недель на военной базе, когда российские войска готовятся вторгнуться в ее родную страну, она подвергается сексуальному насилию со стороны армейского офицера.

По сюжету, после случившегося главная актриса пересматривает свои ценности, идентичность и место в американском обществе. К слову Ури Сингер совсем недавно спродюсировал фильм "Белый шум" для Netflix. Он также известен биографической кинокартиной "Тесла" под руководством Итана Хоука и научно-фантастической драмой "Марджори Прайм".

Стоить сказать, Таисса Фармига имеет украинские корни. Знаменитость родилась 17 августа 1994 года в городе Уайтхаус-Стэйшн (штат Нью-Джерси). Отец актрисы Михаил Фармига родом из Черновицкой области, он работал системным администратором. Мама Таиссы Любовь Спас родилась в США, но ее родители также из Украины. Она посвятила себя преподавательской деятельности.

Любовь учила дочь родному языку. 28-летняя артистка не раз приезжала в страну предков, где познакомилась с украинской культурой. Таисса призналась, она владеет украинским языком, но разговаривать на нем ей трудно. Девушка свободно понимает устную речь, но иногда не может выразить свою мысль.

24 февраля 2022 года Фармига в своем Instagram написала: "Я c Украиной и украинскими людьми".

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, индийская драма, сцены которой снимали в Киеве у Мариинского дворца, получила "Золотой глобус". Над фильмом начали работу в августе 2021 года. Хореографами-постановщиками эпизода стали Елена Шоптенко и Максим Леонов.

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