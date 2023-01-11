Индийская драма, которую снимали возле Мариинского дворца в Киеве, получила ''Золотой глобус''. Видео

В ночь с 10 на 11 января в Голливуде состоялась 80-я церемония награждения "Золотой глобус-2023". Одним из триумфаторов престижной кинопремии стал индийский фильм "RRR", ключевую сцену которого сняли в Киеве возле Мариинского дворца. Кинолента получила награду за лучшую оригинальную песню.

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Победу песни "Naatu Naatu" прокомментировала продюсер Анна Паленчук в своем Facebook. Девушка отметила, что под трек 61-летнего композитора Кеервани танцует весь мир, созерцая шикарный Мариинский дворец в столице Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Саундтрек, просто разорвавший весь мир, взял вторую после Оскара самую престижную награду в мире. Эта работа для меня больше, чем просто фильм... Под эту зажигательную музыку реально все танцуют и смотрят на наш с вами шикарный Мариинский", – написала Паленчук под публикацией.

Сцену, облетевшую весь мир, снимали в августе 2021 года в Киеве. Изначально ее планировали отснять в Индии, создав подходящие декорации. Но режиссер ленты Шрисайла Раджамули настоял запечатлеть танец возле Мариинского дворца. Хореографами-постановщиками эпизода были Алена Шоптенко и Максим Леонов. В съемках свадебных кадров напротив церемониальной резиденции президента были задействованы более 200 украинских актеров и танцовщиков.

В создании исторической ленты в Украине участвовала украинская кинокомпания 435 FILMS. Пользователи Facebook поздравили продюсера Анну Паленчук с наградой, восхитившись ее работой. К слову, индийский композитор работал над своим треком с января 2020 года.

Несколько ранее OBOZREVATEL сообщал, кто еще стал победителем престижной премии "Золотой глобус". Больше всего наград получила лента "Банши Инишерина", а триумфатор среди сериалов – "Начальная школа "Эбботт". Лучшим режиссером назван Стивен Спилберг.

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