'Доброе утро, Вьетнам': на Obozrevatel TV покажут один из лучших фильмов с Робином Уильямсом

В воскресенье, 12 декабря, на Obozrevatel TV в 19:55 покажут американский фильм с Робином Уильямсом в главной роли "Доброе утро, Вьетнам". Это лента режиссера Берри Левинсона о ведущем радиостанции, который своими шутками, непредсказуемым поведением и отлично подобранной музыкой поднимает настроение солдатам во время Вьетнамской войны.

В центре сюжета фильма – Вьетнам в 1965 году. Хотя там уже стоят американские военные, ни о какой войне речь не идет. Кажется, что это безмятежный курорт, где царит мир, светит палящее солнце, а по пляжу ходят очаровательные девушки. А еще Вьетнам того времени – это место, известное достаточно привольной военной службой.

Здесь почти на всю страну, по крайней мере, на ту ее часть, где стоят американские войска, вещает армейская радиостанция. Однако кроме непопулярной музыки и скучной политинформации в эфире ничего нет.

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Так продолжается, пока на службу в армейское радио не приходит новый ведущий Эдриан. С его появлением в студии все кардинально меняется, и армейская радиостанция превращается в рупор простых солдат. Он мгновенно переворачивает вверх дном занудную рутину радиопередач великолепным рок-н-роллом и острым юмором, становясь легендой среди солдат и головной болью для начальства.

Каждое свое выступление Эдриан начинает с фирменной фразы: "Доброе утро, Вьетнам!". И это значит, что сейчас слушатели получат порцию самых горячих новостей, которые напомнят солдатам родные края.

В свободное от радиопередач время, Эдриан знакомится с вьетнамскими девушками, пьет пиво, и развлекается, но лишь до того момента, когда на его глазах взрывается ресторан, из которого Эдриан только что вышел. Он осознает, что Вьетнам – это не курорт, там идет война, на которой гибнут люди, и о которой ему категорически запрещено говорить по радио из-за жесткой цензуры. Он пытается сказать правду, но получает сначала совет "не портить формат", а затем его отправляют домой.

Фильм "Доброе утро, Вьетнам" интересен прежде всего участием в главной роли любимого миллионами и незабвенного Робина Уильямса. За эту роль он получил премии Золотой глобус, Оскар и БАФТА.

В фильме в главных ролях также снимались: Форест Витакер, Бруно Керби, Дж.Т. Уолш, Роберт Вул, Ричард Портноу, Тунг Тхань Чан, Чинтара Сукапатана, Ноубл Виллингем, Ричард Эдсон.