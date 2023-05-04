Четыре исторических фильма об Украине, которые затронут до глубины души

В условиях информационной войны и распространения лживой кремлевской пропаганды украинцам очень важно знать свою историю и не поддаваться на манипуляции. В этом могут помочь не только учебники, но и исторические фильмы, где актеры точно передали не сухие факты из истории Украины, а эмоции людей.

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OBOZREVATEL решил рассказать о 4 лентах, которые затронут до глубины души и заставят задуматься (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Круты – 2019 год

Как понятно из названия, фильм рассказывает о вошедшем в историю бое под Крутами зимы 1918 года между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Советской России. В съемках в общей сложности было задействовано около 1000 актеров и 2000 единиц оружия. Зрителей не оставят равнодушными сцены с храбростью юных защитников и их страх перед вероятной смертью.

Зима в огне: Борьба Украины за свободу – 2015 год

Еще свежие в памяти события 10-летней давности не остались без внимания документалистов. События Революции Достоинства снимали 28 операторов. Историю борьбы за свободу обычных людей американский режиссер Евгений Афинеевский рассказал без пропаганды и вырезанных сцен, опираясь на свои глаза и интервью с протестующими.

Дом "Слово" – 2017 год

Это документальная лента, которая раскрывает одну из самых драматичных страниц истории Украины – истребление украинской интеллигенции, специально собранной в доме в форме буквы "С" – "Слово". В Харькове под одной крышей жили выдающиеся украинские писатели, пока там не стали случаться трагедии, за которые дом назвали "крематорием".

Запретный – 2019 год

Трагическая история поэта Василия Стуса, который не смог смириться с бесправным положением украинцев в Советском Союзе и бросил вызов тоталитарной системе, стала сюжетом исторического фильма "Запретный". Герой говорил о том, что боялись сказать миллионы и, несмотря на постоянное давление и угрозы, не прекратил борьбу даже в ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о военной драме "Мирный-21", где снялся актер Паша Ли, застреленный российскими террористами. Более подробно о том, почему ленту называют пророческой, читайте в материале.

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