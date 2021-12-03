Финал сериала "Бумажный дом": чем закончится 5 сезон. Названия эпизодов

Финальный, пятый сезон сериала "Бумажный дом" (La casa de papel) близится к концу – уже 3 декабря (в Украине – в 10:00) американская кинокомпания Netflix покажет заключительные серии истории. Отметим, что стриминговая платформа пошла на эксперимент с паузой посреди сезона и выпустила первые пять эпизодов еще в сентябре-2021.

OBOZREVATEL предлагает узнать детали об испанской многосерийной криминальной драме, которая в свое время была самым популярным неанглоязычным телесериалом Netflix. За первый месяц она собрала 65 млн просмотров. Судя по официальному трейлеру, финал киноленты будет напряженным и захватывающим до последней сцены (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пятый сезон посвящен событиям, которые происходили во время нападения главных персонажей – грабителей – на центральный банк Испании.

Видео дня

Названия последних эпизодов звучат так:

Серия 6 – "Выхлопные клапаны" (Válvulas de Escape);

Серия 7 – "Иллюзионная наука" (Ciencia Ilusionada);

Серия 8 – "Теория элегантности" (La teoría de La elegancia);

Серия 9 – "О чем говорят в постели" (Lo Que Se Habla En La Cama);

Серия 10 – "Семейная традиция" (Una Tradición Familiar).

Портал What's on Netflix отметил, что подсказками к тому, как будут разворачиваться события в финале сериала, могут стать рассекреченные создателями "Бумажного дома" фото.

На первом, которое анонсирует шестую серию, Рио (псевдо героев соответствуют названиям городов) держит в руках оружие. Название может указывать на то, что банда перейдет к "римскому плану".

На снимке-анонсе седьмой серии в центе Берлин и Палермо. Скорее всего, эпизод будет посвящен воспоминаниям.

На следующем фото компания что-то празднует в помещении, где плавят золото.

В девятом эпизоде, вероятно, больше всего внимания уделят Профессору и Лиссабону.

На фото из последней серии запечатлено, как Рио нервно разговаривал с главным переговорщиком от правоохранителей.

Добавим: в пятом сезоне сыграли Альваро Морте, Урсула Корберо, Фернандо Кайо, Найва Нимру Итциар Итун, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Энрике Арсе, Эстер Асебо и другие.

Интересно, что в последних сериях появились новые герои: Рафаэль (Патрик Креатед), сын Берлина (Педро Алонсо), Хосе Мануэлем Седой в роли Сагасты, командующего военной армией.

Трейлер финального сезона "Бумажного дома":

Коротко о сериале:

" Бумажный дом " – испанский сериал из 5 сезонов. Премьера состоялась в мае 2017 года на телеканале Antena 3. Право на трансляцию успешного проекта в итоге купил Netflix.

В центре сюжета – отчаявшиеся герои во главе с загадочным Профессором, которые решаются ограбить Испанский королевский монетный двор, а затем – банк Испании.

"Бумажный дом" попал в список лучших иностранных телесериалов по версии газеты The New York Times (2018). Он стал лауреатом премии "Эмми" как лучший драматический сериал (2018).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, премьеры каких сериалов и фильмов состоятся на Netflix в декабре 2021 года. Среди новинок, которые появятся на сайте, киноленты с такими звездами, как Бенедикт Камбербэтч, Сандра Буллок, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и другие.