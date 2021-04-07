Netflix назвал основной актерский состав второго сезона сериала "Бриджертоны"

Стриминговый сервис Netflix представил новых актеров, которые снимутся во втором сезоне сериала "Бриджертоны". Среди них Чаритра Чандран, Шелли Конн, Калам Линч и Руперт Янг.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Так, в продолжении шоу Чандран сыграет дебютантку Эдвину Шарма – младшую сестру героини Симоны Эшли, а Конн сыграет леди Мэри, которая из-за скандала вынуждена вернуться в Лондон со своими дочерьми.

Герой Калама Линча – Тео Шарп, рабочий, который хочет вести борьбу за справедливость. Руперт Янг сыграет Джека, нового члена сообщества, связанного с одной из самых известных семей Англии.

По словам инсайдеров, основой для второго сезона "Бриджертонов", скорее всего, станет роман Джулии Куин "Виконт, который любил меня". Одна из главных историй в продолжении – поиск невесты для Энтони Бриджертона, которого зрители видели в первом сезоне. Его сестра Дафна тоже вернется в продолжении. Ожидается, что съемки картины начнутся уже этой весной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда сериала "Бриджертоны", который сыграл в ленте герцога Гастингса, Реге-Жан Пейдж не появится во втором сезоне телепроекта. Мужчина признался, что не планировал надолго задерживаться в шоу.