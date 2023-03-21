Брендан Фрейзер носил костюм 270 кг, а Джаред Лето согласился на эпиляцию тела: актеры, кардинально изменившие внешность ради роли в кино

Работа актеров требует полной отдачи. Они обязаны воспроизводить калейдоскоп внутреннего мира персонажей: противоречия, рвения и страхи. И если иногда достаточно психологической подготовки, то в остальных случаях приходится экспериментировать с собственным весом и гримом.

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Читайте в материале OBOZREVATEL о потрясающих трансформациях актеров в культовых кинолентах.

Брендан Фрейзер – "Кит" (2022)

Американский актер Брендан Фрейзер (звезда фильмов "Мумия" и "Джордж из джунглей") для роли 270-килограммового Чарли набрал более 10 килограммов лишнего веса. Но главные изменения внешности происходили в гримерном кресле. В течение 40 дней съемок в "Ките" актера гримировали около 6 часов, и пять человек помогали Фрейзеру снять костюм. Протезы осаждали все его тело, как вторая кожа. Во время съемок команда тратила 5 мешков льда в день, чтобы помочь знаменитости охладиться.

Потрясающая игра и образ Брендана поразили киноакадемиков, поэтому он получил свой первый "Оскар".

Джаред Лето – "Далласский клуб покупателей" (2013)

Американский актер и музыкант, известный по ролям в фильмах "Реквием по мечте", "Отряд самоубийц" и "Господин Никто", Джаред Лето тоже не прочь кардинально изменить внешность ради роли. Так, в фильме "Далласский клуб покупателей" для персонажа, больного СПИДом, актер сбросил 13 килограммов, согласился на восковую эпиляцию тела и бровей и надел женскую одежду. Эти старания были оправданы – Джаред получил "Оскар".

Кристиан Бейл – "Машинист" (2004)

Британскому киноактеру Кристиану Бейлу ради роли в фильме "Машинист" пришлось похудеть на 38 килограммов. И это за четыре месяца! При росте в 183 сантиметра вес Кристиана Бейла составлял 53 килограмма. Интересно и то, что для следующих съемок, в фильме "Бэтмен: Начало" (2005), актер за несколько месяцев набрал 27 килограммов.

Мерил Стрип – "Ангелы в Америке" (2003)

Американская актриса театра, кино и телевидения Мерил Стрип сыграла Исидора Чемельвитца в мини-сериале "Ангелы в Америке". Благодаря профессионализму звезды и качественно нанесенному гриму ее невозможно узнать. В одном из интервью знаменитость призналась: "Именно после этой роли я многое поняла о мужчинах".

Брэд Питт – "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008)

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт сыграл главную роль в фильме о Бенджамине Баттоне, персонаже, который живет в обратном порядке: рождается стариком, а умирает малышом. Для "состарения" кинозвезде приходилось сидеть в кресле гримеров около 5 часов.

Ранее OBOZREVATEL писал об актерах, которые ради роли в кино изменились до неузнаваемости.

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