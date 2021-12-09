Бейл, Портман и другие актеры, похудевшие ради роли в кино. Фото до и после

Сегодня компьютерные технологии способны "сделать" экранных персонажей как худощавыми, так и с пышными формами. Поэтому актерам уже не обязательно издеваться над своим организмом: экстренно набирать вес или, наоборот, худеть. Но некоторые режиссеры просят своих актеров, чтобы те максимально вжились в роль и убедительно сыграли.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие знаменитости экстремально похудели, чтобы получить роли в известных кинокартинах.

Британский киноактер Бэйл в 2004 году ради роли Тревора Резника в триллере "Машинист" похудел на 26 килограммов. Он смог добиться потрясающего результата всего за 4 месяца благодаря специальной диете. Интересно и то, что сразу после завершения съемок в фильме, актеру предложили сыграть роль Бэтмена, для которой Кристиану пришлось менее чем за полгода набрать 45 килограммов.

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Мэтью в киноленте "Далласский клуб покупателей" досталась роль умирающего от СПИДа мужчины. Для того чтобы вжиться в роль, актер похудел на 21 килограмм. Он полгода сидел на низкокалорийной диете, из-за которой терял каждую неделю по 3 килограмма. Еще МакКонахи долгое время не выходил днем на улицу, чтобы кожа стала бледной, и не занимался спортом, чтобы не росли мышцы.

Обычно Крис играет в фильмах персонажей, для ролей которых не нужно экстремально худеть или толстеть. Но для съемок в кинокартине "Стражи галактики" звезде нужно было похудеть на 27 килограммов и набрать мышечную массу в тренажерном зале.

Актриса вспоминает подготовку к роли в культовом фильме "Черный лебедь" так: "Я буквально думала, что умру". Портман похудела на 10 килограммов. Это не так и много, если сравнить с "рекордом" коллег, но для нее это чуть ли не критический предел, который мог привести к анорексии. Натали при росте 160 сантиметров имела вес 43 килограмма. Чтобы стать совсем хрупкой и худощавой, звезда каждый день занималась балетом по 5-8 часов и почти ничего не ела.

Этот актер в 2019 году ради съемок в фильме "Джокер" похудел за несколько месяцев на 24 килограмма. По словам Хоакина, ему приходилось каждый день питаться небольшими порциями до 300 калорий. Это сильно повлияло и на психическое здоровье звезды, которое пришлось вместе с весом долго восстанавливать.

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