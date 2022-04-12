Автор запрещенного в России мультсериала 'Масяня' отдал свой проект Украине

Известный российский мультипликатор Олег Куваев отдал свой культовый проект "Масяня" украинцам, после того, как Роскомнадзор признал сериал экстремистским из-за крайнего эпизода о войне в Украине, который заканчивается самоубийством президента-диктатора Владимира Путина. Теперь украинские пользователи могут посмотреть все семь сезонов мультфильма об эксцентричной девице из Санкт-Петербурга в свободном доступе на платформе OLL.TV.

Как сообщают журналисты сайта "Сегодня", представители компании связались с автором комедийно-сатирической истории после выхода эпизода "Вакидзаси" и предложили предоставить сериал для трансляции на украинском стриминговом сервисе. Куваев, который к тому времени уже покинул родину, согласился.

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Мультипликатор признался, что планировал серию о преступных действиях Путина еще до 24 февраля, однако после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину пришлось переписывать сценарий по новой. Куваев хотел, чтобы у эпизода был "хэппи энд", именно поэтому в конце Масяня пробирается в бункер к диктатору-террористу и вручает ему самурайский меч, которым тот делает харакири.

"Я начинал эту серию четырежды. Но ситуация на границе несколько раз менялась и была непонятна. Никто не верил, что п=Путин решится на преступление. Поэтому я начинал мультфильм о шантаже, мульт о страхе и мульт об идиотизме угроз. Но ситуация менялась, и приходилось бросать начатое и полностью начинать заново. Особенно после 24 февраля. Самое главное было найти хоть один положительный конец такого мультфильма. Так родилась серия с харакири. Ничего лучшего российский фюрер сейчас сделать не может", – объяснил Куваев.

Он также отметил, что считает Украину своей родиной – здесь у него много друзей, родственников, а также воспоминаний из детства.

Напомним, в России запретили сайт Mult.ru, где опубликованы все серии мультфильма "Масяня". Доступ к ресурсу в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, ограничен на основании запроса Генпрокурора РФ.

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