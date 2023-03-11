''Антиоскар'' или Золотая малина: в США назвали худших актеров и фильмы года

В США назвали победителей антипремии "Золотая малина", традиционно проходящей за день до церемонии награждения "Оскар". Жюри определили худших актеров и киноленты прошлого года.

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Лауреатами стали такие известные звезды, как Джаред Лето, Том Генкс и т.д. Результаты голосования опубликовали журналисты Variety (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Худший фильм – "Блондинка";

Худший актер – Джаред Лето, "Морбиус";

В номинации "худшая актриса" не победил никто. Из-за скандала, связанного с выдвижением на номинацию несовершеннолетней актрисы Райан Киры Армстронг за роль в фильме "Воспламеняющая взглядом", организаторы церемонии вручили антипремию сами себе.

Худший актер второго плана – Том Хенкс, "Элвис";

Худшая актриса второго плана – Адрия Арджона, "Морбиус";

Худший экранный дуэт – Том Хенкс и его латексное лицо (и смешной акцент), "Элвис";

Худший ремейк – "Пиноккио" от Дисней;

Худший режиссер – Колсон Бейкер и Мод Сан, "Доброго траура";

Худший сценарий – "Блондинка";

"Восстановление репутации" – Колин Фарелл, "Банши Инишерина".

Как писал OBOZREVATEL, Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов престижной премии "Оскар". Церемония награждения состоится 13 марта этого года, и на ней сразится за победу лента украинского производства.

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