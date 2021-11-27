7 сериалов, которые слишком затянули, и тем самым испортили сюжет. Фото

Даже хорошую идею можно сильно запутать, если растягивать сюжет. Некоторым режиссерам это легко удается: часто бывает, что после первых двух сезонов сериал просто невозможно смотреть.

Среди пользователей портала Reddit провели опрос, какие сериалы стоило закончить на первых сезонах. OBOZREVATEL собрал самые популярные ответы и решил рассказать, просмотр каких многосерийных проектов стоит завершить раньше, чтобы не разочароваться и не потратить время.

"Декстер" – 2006 год

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По сюжету, Декстера Моргана усыновил офицер полиции Гарри. Позже он обнаружил, что Декстер убивает домашних животных. Отец решает, что мальчик болен, поэтому обучает его "Кодексу Гарри", чтобы направить насильственные инстинкты в правильное русло – убивать тех, кто этого заслуживает.

Пользователь yanni99 отметил, что стоило завершить сериал на четвертом сезоне.

"Реальная кровь" – 2008 год

В сериале "Реальная кровь" благодаря изобретению искусственной крови в Японии, вампиры за одну ночь превратились из монстров в обычных граждан. Пользователь Reddit с ником Mimi_BTS подчеркнул, что смотрел сериал только ради актера Александра Скарсгарда. Сценарий киноленты не понравился и другим пользователям соцсети.

"Ходячие мертвецы" – 2010 год

В сериале группа людей пытается выжить во время зомби-апокалипсиса. На них постоянно нападают "ходячие мертвецы". Пользователи соцсетей подчеркнули, что первые несколько сезонов были впечатляющими. Но когда создатели сократили финансирование – кинолента и по сценарию, и по актерскому составу стала неинтересной.

"Карточный дом" – 2013 год

События в сериале "Карточный дом" разворачиваются в Вашингтоне. Демократ Фрэнк Андервуд, после отказа в назначении на должность государственного секретаря, решает отомстить тем, кто его предал.

Пользователь с ником WatchTheBoom подчеркнул, что киноленту не стоило продолжать после второго сезона. Остальные комментаторы также написали, что не до конца его досмотрели.

"Флэш" – 2014 год

В ученого Барри Аллена ударила молния и он впал в кому. Через 9 месяцев Барри очнулся и открыл у себя новые способности – передвигаться со скоростью света. Так он становится супергероем – Флэшем. Пользователи портала Reddit считают, что после второго сезона сериал стал скучным.

"Сотня" – 2014 год

В сериале "Сотня" на протяжении семи сезонов показывали жизнь Земли после ядерной войны. Выжили только около ста подростков. Они и стали главными героями сериала.

Пользователь с ником Blyatva подчеркнул, что идеальным финалом был бы момент, когда герои покинули землю и отправились на другую планету. Все, что происходило дальше, уже было затянуто и скучно.

"Ривердейл" – 2017 год

Арчи Эндрюс и его друзья живут в небольшом городке Ривердейл. После неожиданного убийства Джейсона, они начинают расследовать жуткие тайны города.

Многие пользователи соцсетей подчеркнули, что это самый скучный сериал, который они когда-либо видели. Он как будто создан, чтобы "убивать" свободное время и ждать, когда уже в конце-концов будет что-то интересное.

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