7 знаменитостей СССР, которых объявили врагами народа. Фото

Репрессиям и террору в 1930-50 годах со стороны властей СССР подвергались не только обычные люди, но и знаменитости. В то время мало кто из заключенных возвращался живым после пыток в концлагерях.

Инакомыслящим писателям, режиссерам и актерам приписывали разные преступления: шпионаж, диверсии, кулачество и национализм. Их называли "врагами народа" и отправляли в ссылку или тюрьму.

OBOZREVATEL рассказывает о самых известных знаменитостях, которым не удалось избежать репрессий Советского Союза.

Валерьян Пидмогильный – расстрел

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Писатель Валерьян Пидмогильный является одним из самых выдающихся прозаиков украинского "Расстрелянного возрождения". Он был искусным переводчиком, но наибольшую славу ему принесли его романы – "Місто" и "Невеличка драма". В своих работах Пидмогильный критиковал советскую власть и осуждал ее политику по отношению к украинцам.

За принадлежность к "группе писателей-националистов" в 1935 году Валерьяна лишили свободы на 10 лет и конфисковали все имущество. Через два года, в 1937-м, его приговорили к расстрелу.

Николай Зеров – расстрел

Украинский поэт и переводчик Николай Зеров также был казнен в 1937 году. Его обвинили в руководстве террористической националистической организацией. Писателя даже лишили права на суд, а приговор в 1936 году вынесли без присутствия защиты и обвиняемого. Сначала Зеров должен был находиться 10 лет в суровых лагерях, но через год его расстреляли.

Зоя Федорова – 25 лет тюрьмы

Советская актриса Зоя Федорова родила дочь от американского дипломата. Из-за связи с иностранцем ее заподозрили в подготовке убийства самого Сталина. После обвинения Федорову приговорили в 1946 году к 25 годам колонии за шпионаж, однако через девять лет власть все же ее помиловала.

Актриса возобновила свою карьеру, сыграла роли в культовых фильмах "Москва слезам не верит" и "Свадьба в Малиновке", после чего решила эмигрировать в США. Но она не успела – ее убили в 1981 году в собственной квартире.

Мария Капнист – 18 лет лагерей

Мария Капнист стала жертвой сталинского террора. С 1941 года за антисоветскую пропаганду, агитацию и дворянское происхождение Марию осудили на 8 лет.

В лагере Капнист забеременела, но работники трибунала требовали сделать аборт. Несмотря на пытки, она смогла выносить и родить дочь. Но девочку отобрали, а Мария получила еще 10 лет заключения. Такой срок актриса получила за пощечину воспитательнице, которая издевалась над ее ребенком.

После освобождения она переехала в Киев и начала сниматься в фильмах. В свои 44 года выглядела на все 70. Но это не помешало Капнист получить роль в "Таврии" и еще в 120 известных фильмах.

Георгий Жженов – 17 лет лагерей

Георгий Жженов по дороге на съемки киноленты "Комсомольск" ехал со случайным попутчиком, которым оказался американский дипломат. Именно за знакомство с ним Георгия обвинили в шпионаже. После суда в 1938 году его отправили в ссылку в Норильск.

В 1955 году врага народа реабилитировал Военный трибунал Ленинградского военного округа. За свою жизнь он снялся в более чем в 100 фильмах, среди которых "Конец операции "Резидент"", "Ворота в небо" и "Операция на сердце".

Петр Вельяминов – 10 лет лагерей

Актера Петра Вельяминова арестовали в шестнадцатилетнем возрасте на срок в 10 лет. Его признали врагом народа за то, что он якобы был членом антисоветской организации. Уже в тюрьме Вельяминов узнал об аресте родителей и пытался покончить жизнь самоубийством.

Через несколько лет актера реабилитировали, а обвинения сочли недействительными. Он стал звездой кино и заслуженным артистом СССР после роли в ленте "Тени исчезают в полдень".

Евгения Гаркуша – 8 лет лагерей

Известная актриса Евгения Гаркуша играла в фильмах "Пятый океан" и "Неуловимый Ян". Во время приема в Кремле в 1946 году она ударила политика Лаврентия Берию за сексуальное домогательство.

Через несколько месяцев после инцидента, звезду забрали от полуторагодовалой дочери и заставили взять на себя вину по статье "шпионаж". За это ее приговорили к 8 годам лагерей. Через два года Гаркуша приняла смертельную дозу снотворного и умерла.

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