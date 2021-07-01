Боевик 'Черная вдова' выйдет в прокат: первые отзывы критиков и впечатления от премьеры

Фильм "Черная вдова" с голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон в главных ролях после первого показа получил в целом положительные отзывы критиков. Однако были и те, кому картина не понравилась. Некоторые обозреватели называют ее "второстепенной".

Кинолента была официально представлена во вторник на показе для фанатов и кинокритиков в Лондоне, Мельбурне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В прокат фантастический боевик выходит в четверг, 8 июля. OBOZREVATEL узнал, что о "Черной вдове" написали западные эксперты.

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В фильме рассказывается о секретной российской программе: злодеи похищают, "промывают мозги" и стерилизуют молодых женщин, превращая их в смертоносных тайных агентов. По сюжету, персонаж Скарлетт Йоханссон возвращается в Восточную Европу, чтобы воссоединиться с бывшими шпионами, которых она когда-то учила.

Кинокритик Кларисса Лоури из Independent заявила, что фильм, снятый Кейт Шортленд, "это рассказ об эксплуатации молодых женщин". А Кэрин Джеймс из BBC Culture наградила фильм четырьмя звездами из пяти, заявив, что он "увлекателен и полон действий", "волнующий, гладкий и динамичный".

Культурный обозреватель The Hollywood Reporter заявил, что "Черная вдова" – это "звездный автомобиль" для Йоханссон. Журналист Empire, в свою очередь, отметил, что ему было "очень весело".

Тим Грирсон из Screen Daily пишет, что "масштаб зрелища" не помешал фильму стать "второстепенным по стандартам франшизы". Он охарактеризовал киноленту как "шпионский триллер в стиле Джеймса Бонда", который "заставит публику волноваться до тех пор, пока не начнется более масштабное приключение".

"В фильме не хватает ни смелости, ни морального словаря, чтобы все разъяснить зрителю", – резюмировал автор издания The Telegraph Робби Коллин.

Отметим, что фильм "Черная вдова" выйдет на большие экраны 8 июля. Также его смогут увидеть клиенты Disney +, подписанные на услугу Premier Access.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 июня на платформе Disney+ вышли первые эпизоды американского мини-сериала "Локи", основанного на одноименном персонаже из Marvel Comics. Уже появились первые отзывы профессиональных критиков, а также культурных обозревателей.