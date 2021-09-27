В украинских кинотеатрах покажут романтическую комедию 'Свидание в Нью-Йорке': названа дата

С 30 сентября в украинских кинотеатрах стартует романтическая комедия Джоны Файнгольд "Свидание в Нью-Йорке". Мировая премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля Трайбека летом этого года.

Трейлер фильма доступен на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По сюжету, двое молодых жителей Нью-Йорка – Майло и Венди – всегда предпочитали онлайн-свидания. Но постоянные неудачи заставили их заключить пакт о том, чтобы стать "друзьями с привилегиями". А также и "проапгрейдить" привычки друг друга в отношениях.

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Конечно, их общие знакомые изначально считают эту идею убийством для дружбы, но, возможно, Майло и Венди станут той самой парой, у которой все получится.

Главные роли в романтической комедии исполнили Франческа Рил из шоу "Очень странные дела" и комедии "Одержима сексом" и стендап-комик Джабуки Янг-Уайт.

Также в фильме сыграли супермодель Тейлор Хилл, Джерри Феррара ("Антураж", "Думай как мужчина"), Алекс Моффат ("Субботним вечером в прямом эфире", "Парень на праздники") и другие.

Автор сценария и режиссер – Джона Файнгольд.