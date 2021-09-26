'Королевский корги', 'Король лев', 'Зоотрополис': 7 лучших мультфильмов о животных

Мультфильмы. Сколько теплых воспоминаний содержит всего одно слово. Ведь они всегда будут напоминать нам о беззаботном период жизни – детские годы. Когда наивно смотришь в экран и проживаешь с героями каждую историю, мысленно преодолеваешь с ними трудности и искренне радуешься хэппи эндам. Так почему бы не поностальгировать?

Позвольте себе на несколько часов вернуться в детство. OBRAZOVATEL собрал лучшие фильмы о зверушках. В подборке есть как мультипликации с 90-х, так и современные анимационные шедевры.

Режиссеры: Бен Стассен, Винсент Кестелут

Корги по имени Рекс – любимец королевы Елизаветы II. С раннего детства он знал, что такое роскошная жизнь и какими должны быть манеры воспитанного песика. Но однажды его жизнь изменилась: пушистик покидает резиденцию британских монархов и оказывается в мире, о котором ранее ничего не знал. Рекс попадает в приют для животных, где узнает о том, что такое настоящая дружба, любовь и приключения. Удастся ли корги адаптироваться к новым условиям жизни?

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Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб Минкофф

В Муфасы, короля местного прайда, родился наследник, которого назвали Симба. Это настоящий праздник для африканской саванны. Но только не для родного брата Муфасы – Шрама, который всю свою жизнь мечтал возглавить прайд. Для этого он продумывает различные стратегии, которые помогли бы избавиться от короля и его сына. Удастся ли Симбе проучить Шрама? И как ему помогут в этом сурикат Тимон и кабан Пумба. Да-да, те самые, которые пели песню о беззаботной жизни – "Акуна матата".

Режиссеры: Клайд Джером, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки

История о романе между двумя собачками – хрупкой Леди и уличным бродягой. А все началось с того, что она проживала у молодой пары, где постоянно была в центре внимания: чувствовала любовь и заботу. Так было до тех пор, пока в семье не появился малыш. Пара практически не уделяла время Леди, из-за чего животное решает покинуть дом. Оказывается, она совершенно не готова к жизни на улице. В адаптации ей помогает пес Бродяга – благородство которого не в породе, а в душе.

Режиссер: Вольфганг Райтерман

Известная оперная певица Аделаида проживает в изысканном поместье вместе с кошкой Герцогиней и ее тремя котятами. Женщина несколько обожает своих животных, что создает для них лучшие условия и даже в завещании все свое имущество переписала на пушистиков. В этом же документе указала, что в случае, если не станет котят, все ее богатство перейдет Эдгару, лакею, который уже много лет работает у певицы. Узнав об этом, слуга решил вывезти животных из поместья. Узнайте, как сложилась судьба котов-аристократов.

Режиссеры: Крис Рено, Ярроу Чени

Чем занимаются ваши домашние любимцы, когда остаются дома одни? Смотрят в окно, ожидая вашего возвращения? Или спят? Сценаристы этого мультфильма решили пофантазировать и создать сюжет о тайной жизни пушистиков, о которой никто не знает. Например, коты лезут в холодильник или слушают рок-музыку, а таксы включают блендер и делают массаж спины. Как еще развлекаются животные, пока вы на работе?

Режиссеры: Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш

Джуди Хопс – самый первый кролик, которому удалось трудоустроиться в полицию города Зверополис. Здесь живут как хищники, так и травоядные. Мирно. Без риска для жизни. Вдруг в новостях начали появляться сообщения о случаях одичания животных. За раскрытие дела берется и Джуди, хотя ей не давали эту задачу. Ее воспринимают на работе как слишком хрупкую и маленькую для решения столь серьезных проблем. Удастся ли кролику доказать, что она не слабая и способна на большее, чем от нее ожидают?

Режиссеры: Гарт Дженнингс, Кристоф Лурделе

Бастер (коала) – руководитель театра, который стремительно теряет свою популярность. Чтобы "храм искусства" не закрыли, коала вместе со своим товарищем-бараном Эдди решает запустить конкурс талантов. Стимул для победы – популярность и денежное вознаграждение. И эта идея сработала! Для демонстрации своих умений в пении и танцах собралось немало участников: очередь растянулась на несколько кварталов. Кто станет победителем и удастся ли благодаря конкурсу вернуть театру "залы, наполненные зрителями".