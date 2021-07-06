Злоупотребления энерготрейдеров требуют расследования АМКУ – D.Trading

Манипуляции трейдеров-посредников на рынке электроэнергии, которые длятся уже более года, действительно требуют безотлагательного расследования со стороны Антимонопольного комитета.

Об этом сообщили в пресс-службе компании D.Trading, комментируя решение АМКУ начать расследование по факту манипуляций трейдеров на энергорынке.

"Мы считаем, что расследование АМКУ относительно манипуляций на рынке на сутки вперед является своевременным и необходимым. D.Trading неоднократно обращал внимание на растущие объемы ценовых манипуляций со стороны трейдеров-спекулянтов, которые продолжаются на новом рынке электроэнергии уже более года", – сообщили в D.Trading.

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В компании отметили, что такие манипуляции уже неоднократно приводили к обвалу цен на рынке и вызвали, среди прочего, ухудшение финансовой ситуации в отрасли и накопление долгов.

"На сегодняшний день указанные манипуляции привели к тому, что производители электроэнергии доведены до грани банкротства, а объем долгов в отрасли уже давно превысил 50 млрд грн. Безусловно, такие факты требуют безотлагательного расследования и вмешательства со стороны уполномоченных органов", – подытожили в D. Trading.

Напомним, 2 июля цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" (РДН) упали до исторического минимума. По информации Министерства энергетики, причиной стали злоупотребления трейдеров и посредников в сегменте РДН.

4 июля НКРЭКУ только временно, на 4 дня, запретила трейдерам подавать заявки на продажу тока ниже реальной себестоимости его производства на АЭС. Однако госпредприятия "Энергоатом" и "Центрэнерго" назвали эти шаги недостаточными.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.

В тот же день Антимонопольный комитет сообщил о намерении расследовать манипуляции трейдеров на рынке электроэнергии.