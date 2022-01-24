Зеленский о программе єПідтримка: к "1000 за вакцинацию" добавят 500, а пенсионерам разрешат оплатить коммуналку
Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка. В частности, пожилым людям разрешат тратить "тысячу за вакцинацию" на оплату коммунальных услуг, а за бустерную прививку будут платить еще 500 гривен.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в понедельник, 24 января, в его Telegram-канале. Зеленский отметил, что таким образом правительство планирует ускорить темпы вакцинации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, расширение программы для людей 60+ будет произведено в течение месяца. Он напомнил, что сейчас тысячу от государства они смогут тратить на покупку лекарства.
Кроме того, власти, по словам Зеленского, планируют стимулировать украинцев делать третью, бустерную, прививку от коронавируса. По его словам, бустеризация уже стала единственным стандартом для всех развитых государств. Таким образом, за бустерную дозу государство будет выплачивать украинцам еще по 500 гривен.
єПідтримку к тому же планируют распространить для подростков от 14 до 18 лет. Они смогут вытравить тысячу не только на спорт, книги или театры, но и на оплату услуг в сфере образования, например, на образовательные курсы.
О чем еще сказал президент в обращении к украинцам, читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 24 января, украинцы в возрасте от 60 лет, получившие обе дозы прививки от коронавируса, смогут воспользоваться программой єПідтримка для приобретения лекарственных препаратов. Тысячу гривен можно будет потратить как в обычных аптеках, так и через интернет-сайты.
"Тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже не зарегистрированные в "Дії" украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года.
Выплаты в размере 1 000 гривен, обещанные гарантом Владимиром Зеленским всем совершеннолетним украинцам, получившим обе дозы прививки против COVID-19, начали поступать на карты с 19 декабря.