Украинцы смогут купить лекарства за 'ковидную тысячу' с 24 января: главные правила

С понедельника, 24 января, украинские граждане в возрасте от 60 лет, получившие обе дозы прививки от коронавируса, смогут воспользоваться программой єПідтримка для приобретения лекарственных препаратов. Тысячу гривень, которые поступят на специальную банковскую карту, можно будет потратить как в обычных аптеках, так и через интернет-сайты.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль у себя в Facebook. Он добавил, что к категории лекарств, предусмотренных для оплаты "ковидной тысячей", относятся и те, что требуют рецепта от врача, и без такового.

Ранее в Минцифры разъясняли, как именно можно распорядиться выплатой от государства за пройденную вакцинацию против COVID-19 украинцам пожилого возраста. Эта категория населения преимущественно отрицательно отреагировала на возможность тратить средства исключительно на досуг, как было изначально анонсировано президентом Владимиром Зеленским.

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"Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно вы оформили карточку — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет, а также чтобы вы имели полный курс вакцинации и "зеленый" COVID-сертификат в Дії", – подчеркнул глава ведомства Михаил Федоров.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине пообещали, что вакцинированные украинцы, не использующие приложение Дія, также смогут принять участие в государственной программе єПідтримка и получить на свой счет "ковидную" тысячу гривень.