"Тысяча за вакцинацию от Зеленского": как получить, за какой срок нужно потратить и что на нее можно купить

С 19 декабря все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить 1 тыс. грн, обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским. Тестовые выплаты уже начались. Принять участие в программе можно с помощью приложения Дія и онлайн-банкинга. Потратить средства нужно в течение 4 месяцев после дня их поступления. Купить можно книги, билеты в кино, театр, на концерт, на поезд или самолет, а также абонементы в спортзал и т.д.

Что нужно сделать, чтобы получить 1000 грн за вакцинацию, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чтобы получить помощь, нужно соответствовать трем требованиям:

быть старше 18 лет;

иметь 2 дозы прививки от коронавируса одной из вакцин, одобренных в Украине (AstraZeneca/Covishield, AstraZeneca/Covishield, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer);

оформить сертификат о вакцинации в приложении "Дія".

Инструкция для получения средств выглядит так:

Видео дня

в Дії нужно перейти в услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Оформить карту можно в одном из банков, которые сотрудничают с программой. Сейчас это ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк, А-банк, Альфа-банк, Укргазбанк.

Как получить 1000 грн через ПриватБанк:

обновить приложение "Приват24" до последней версии;

зайти во вкладку "Кошелек";

нажать меню "Добавить";

выбрать карту "єПідтримка".

Как получить 1000 грн через Ощадбанк:

обновить приложение "Ощад 24/7";

в приложении вверху справа нажать "+";

после этого выбрать "Заказать карту" –> "єПідтримка".

В других банках алгоритм тот же. Обязательно использовать именно мобильные приложения. Никаких комиссий за обслуживание виртуальных карт, на которые будут приходить деньги, не будет. Карточки будут бесплатными.

Официальный старт выплат – 19 декабря. Но деньги можно получить и до этого – нужно обновить приложение Дія до последней версии и записаться на тестирование услуги. Заявки принимаются до 18 декабря. Важно: если вы "сбросите" уведомление о записи на бета-тест при его первом показе, больше оно может появиться.

По состоянию на 17 декабря выплаты в тестовом режиме проводят Монобанк, Альфа-Банк и А-банк. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, за первые сутки деньги получили 500 тыс. человек. На это ушло 500 млн грн.

Если вы не записывались на бета-тест, деньги придут после 19 декабря. В Минцифры предупредили: задержка в поступлении средств может составить до 10 дней. В ведомстве уверяют, что до 29 декабря все, кто зарегистрировался в программе заранее, деньги получат.

На то, чтобы потратить деньги, у украинцев есть до 4 месяцев. В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству.

Виртуальной картой также можно расплатиться в интернете или с помощью NFC. Деньги нельзя обналичить или переслать другому человеку. Потратить их можно будет только на определенные товары и услуги и только на украинский бизнес:

рассчитаться за билеты в кинотеатр, театр или на концерт;

приобрести книги;

оформить абонемент в фитнес-клуб;

купить билет на поезд или самолет (в пределах Украины).

Если товар или услуга стоит больше тысячи гривен, продавец может разбить чек на две части. Тогда 1000 грн) будет оплачена с карты "єПідтримка", а все остальное – с обычной банковской карты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже не зарегистрированные в Дії украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот каким способом, пока неизвестно.

Также ожидается, что с января 2022 года "тысячу за вакцинацию" разрешат тратить на лекарства. Такая функция будет доступна только украинцам старше 60 лет.