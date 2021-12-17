"Тысяча за вакцинацию от Зеленского": как получить, за какой срок нужно потратить и что на нее можно купить
С 19 декабря все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить 1 тыс. грн, обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским. Тестовые выплаты уже начались. Принять участие в программе можно с помощью приложения Дія и онлайн-банкинга. Потратить средства нужно в течение 4 месяцев после дня их поступления. Купить можно книги, билеты в кино, театр, на концерт, на поезд или самолет, а также абонементы в спортзал и т.д.
Что нужно сделать, чтобы получить 1000 грн за вакцинацию, читайте в материале OBOZREVATEL.Как оформлять?
Чтобы получить помощь, нужно соответствовать трем требованиям:
быть старше 18 лет;
иметь 2 дозы прививки от коронавируса одной из вакцин, одобренных в Украине (AstraZeneca/Covishield, AstraZeneca/Covishield, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer);
оформить сертификат о вакцинации в приложении "Дія".
Инструкция для получения средств выглядит так:
в Дії нужно перейти в услугу "єПідтримка";
пройти проверку на соответствие указанным критериям;
открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.
Оформить карту можно в одном из банков, которые сотрудничают с программой. Сейчас это ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк, А-банк, Альфа-банк, Укргазбанк.
Как получить 1000 грн через ПриватБанк:
обновить приложение "Приват24" до последней версии;
зайти во вкладку "Кошелек";
нажать меню "Добавить";
выбрать карту "єПідтримка".
Как получить 1000 грн через Ощадбанк:
обновить приложение "Ощад 24/7";
в приложении вверху справа нажать "+";
после этого выбрать "Заказать карту" –> "єПідтримка".
В других банках алгоритм тот же. Обязательно использовать именно мобильные приложения. Никаких комиссий за обслуживание виртуальных карт, на которые будут приходить деньги, не будет. Карточки будут бесплатными.Когда придут деньги?
Официальный старт выплат – 19 декабря. Но деньги можно получить и до этого – нужно обновить приложение Дія до последней версии и записаться на тестирование услуги. Заявки принимаются до 18 декабря. Важно: если вы "сбросите" уведомление о записи на бета-тест при его первом показе, больше оно может появиться.
По состоянию на 17 декабря выплаты в тестовом режиме проводят Монобанк, Альфа-Банк и А-банк. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, за первые сутки деньги получили 500 тыс. человек. На это ушло 500 млн грн.
Если вы не записывались на бета-тест, деньги придут после 19 декабря. В Минцифры предупредили: задержка в поступлении средств может составить до 10 дней. В ведомстве уверяют, что до 29 декабря все, кто зарегистрировался в программе заранее, деньги получат.На что и когда тратить?
На то, чтобы потратить деньги, у украинцев есть до 4 месяцев. В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству.
Виртуальной картой также можно расплатиться в интернете или с помощью NFC. Деньги нельзя обналичить или переслать другому человеку. Потратить их можно будет только на определенные товары и услуги и только на украинский бизнес:
рассчитаться за билеты в кинотеатр, театр или на концерт;
приобрести книги;
оформить абонемент в фитнес-клуб;
купить билет на поезд или самолет (в пределах Украины).
Если товар или услуга стоит больше тысячи гривен, продавец может разбить чек на две части. Тогда 1000 грн) будет оплачена с карты "єПідтримка", а все остальное – с обычной банковской карты.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже не зарегистрированные в Дії украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот каким способом, пока неизвестно.
Также ожидается, что с января 2022 года "тысячу за вакцинацию" разрешат тратить на лекарства. Такая функция будет доступна только украинцам старше 60 лет.