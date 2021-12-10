"Тысячу Зеленского за вакцинацию" можно будет получить и без "Дії": названы сроки

"Тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже не зарегистрированные в "Дії" украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот в какой способ, пока неизвестно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Брифинг транслировался на странице Минздрава в Facebook.

"С 19 декабря услуга [получения выплат] станет доступна в мобильном приложении "Дія". Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе – 3 квартал 2022 года – будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – сказал он.

На первом этапе программы выплаты планируется делать через приложение Дія. Для этого нужно:

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в Дії перейти в услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Раздача тысячи гривен за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

Об этом ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

спортивные и фитнес-залы;

внутренних перевозок.

Впрочем, озвученный премьером перечень не является полным. Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

В текущее время министерство работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты. В частности, уже объявлено, что "тысячу Зеленского" можно будет потратить на покупку книг.

Украинцы не смогут получить выплату за вакцинацию "живыми" деньгами из-за того, что это связано с рисками выведения их из экономики страны и роста инфляции. Об этом телеканалу "Дом" сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"У "живых" денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать "живыми" деньгами, то вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, "живые" деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратятся на импорт", – рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к работе по программе "єПідтримка" уже привлечено 6 банков. Они будут выдавать виртуальные карты для начисления "тысячи Зеленского за вакцинацию".

В будущем количество подключенных к программе банков увеличится, сообщили в Министерстве экономики. В текущее же время карты выдают:

Monobank;

Альфа-банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

"Постепенно будут приобщаться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", – отметили в министерстве.

Более 300 тысяч украинцев уже открыли виртуальные карты для получения "тысячи Зеленского за вакцинацию". Сами же карты банки начали выпускать только 9 декабря.