Монополия Фирташа в случае запрета на импорт удобрений 'задавит' экономику Украины – СМИ

Компании Дмитрия Фирташа уже третий год призывают Министерство экономического развития ввести запрет на ввоз в Украину удобрений. Если это произойдет – холдинг Ostchem олигарха будет иметь монопольное положение в Украине.

Об этом говорится в статье "Неравный бой. Как компании Фирташа в судах добиваются запрета на импорт удобрений в Украину" на РБК-Украина.

Как отмечают участники рынка, запрет на ввоз импорта – только усилит положение компаний Фирташа и ляжет неподъемным грузом на весь сектор экономики.

Так, по данным отраслевой ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса, в случае введения квот на импорт удобрений дополнительная прибыль Ostchem Фирташа за счет монопольного положения на рынке будет составлять до $500 млн в год.

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Аграрии отмечают, что именно импортная продукция позволяет сдерживать удорожание на продукцию украинского производителя. Особенно, в период сезонного роста спроса. После введения квот многие ожидают дефицита и роста цен.

В свою очередь, подорожание удобрений вынудит аграриев поднять стоимость на продукцию, от чего в итоге также пострадает и конечный покупатель, считают во Всеукраинском агарном совете.

Также РБК-Украина пишет, что открытым остается вопрос – что будет с рынком, если, к примеру, санкции на Дмитрия Фирташа все-таки окажутся более жесткими и повлияют на работу заводов в виде сбоев или остановки производства, а параллельно суды разрешат ведение квотирования на удобрения.

"На этом фоне квотирование становится дополнительным обременением для большинства – аграриев, переработчиков сельхозпродукции, потребителей этой продукции. Рынок может столкнуться с куда более глобальной проблемой", – резюмирует издание.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет уже признал группу компаний Ostchem монополистом, который злоупотребляет своим монопольным положением и получает сверхприбыли путем завышенной стоимости удобрений.