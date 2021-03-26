Закон о экоинспекции должен предотвратить превращение инспекторов на коррупционеров, - эколог

В законопроекте о экоинспекцию должны быть предусмотрены предохранители, чтобы чиновники не злоупотребляли своими полномочиями. Об этом заявил бывший и.о. председателя государственной экологической инспекции Егор Фирсов в эфире телеканала "Украина 24".

"Этот законопроект – это хороший путь и хороший шаг. Но надо, чтобы не было такого, что приходит коррумпированный инспектор, не защищает права людей и в задаче не провести честную или законную проверку, а требовать взятку, например. Депутаты должны сделать определенные предохранители в законе", - сказал Фирсов.

Среди таких предохранителей, по его мнению, должны быть обновления кадрового состава Госэкоинспекции и установка инспекторам достойных заработных плат.

"Первое: полный новый набор в Государственной экологической инспекции. И второе – не популярна вещь, но зарплаты. Не может честно работать экологический инспектор, когда у него зарплата 3-4 тыс. грн. И этот инспектор приходит и проверяет огромные предприятия и штрафует их на миллионы гривен ", - считает Фирсов.

Ранее народный депутат, член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Сергей Шахов заявил, что законопроект №3091 об экологическом контроле нельзя принимать в таком виде. Его нормы значительно расширяют полномочия инспекторов, давая им право даже без судебного разбирательства проводить внеплановые проверки и закрывать предприятия, содержит коррупционные риски.

Европейская бизнес ассоциация также призвала нардепов не голосовать за законопроект №3091, ведь он нуждается в значительной доработке. По мнению ЕБА, Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды. Пока же единственная цель инспекции - это проверка и санкционирования предприятий, что влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски.