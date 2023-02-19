Зачем в Украине проводят измерение потребления электроэнергии по областям: ответ эксперта

Начиная с 8 февраля в областях Украины производятся измерения фактического потребления в каждой области. Это нужно компании "Укрэнерго" для того, чтобы уточнить реальное потребление энергии в условиях, когда ограничения не действуют, чтобы потом более правильно доказывать лимиты поставок электроэнергии на каждый регион.

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Однако в последние 6 дней ситуация в энергосистеме остается стабильной, поэтому эксперимент уже потерял смысл. Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии OBOZREVATEL.

"Укрэнерго" хочет уточнить реальное потребление в каждом регионе в условиях, когда на 100% нет ограничений. Это для того, чтобы потом более правильно доказывать лимиты поставок на каждый регион. Но в связи с тем, что мы видим, что нет ограничений по мощности и есть только сетевые ограничения по Одессе, я думаю, что эти действия потеряли какой-либо смысл. Потому что каждый регион "Укрэнерго" сейчас может определить, когда работает энергосистема без ограничений мощности и без этого эксперимента, то есть, сколько и какие регионы нуждаются в условиях без ограничений. Поэтому я думаю, что этот эксперимент утратил всякий смысл", – сказал Омельченко.

Напомним, в каждой области поочередно на один день полностью снимались ограничения потребления. Завтра, 20 февраля, будут проводиться последние измерения – во Львовской и Одесской областях.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что теоретически государство могло полностью преодолеть дефицит электроэнергии за год, но для этого понадобятся миллиарды гривен. Как рассказал Омельченко, нынешняя экономическая модель рынка электроэнергии не способствует обновлению энергосистемы.

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