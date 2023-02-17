Может ли Украина полностью преодолеть дефицит электроэнергии за год: объяснение эксперта

Ситуация в энергосистеме Украины в последние 6 дней стабилизировалась, сетевые ограничения действуют только в Одесской области. Теоретически государство могло бы полностью преодолеть дефицит электроэнергии за год, но для этого потребуются миллиарды гривен.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Он отметил, что нынешняя экономическая модель рынка электроэнергии не способствует восстановлению энергосистемы.

"Может она (страна. – Ред.) преодолеть этот дефицит, но для этого нужно проанализировать ситуацию полностью: что там нарушено, сколько нужно капитальных вложений на ремонт и восстановление, строительство новых каких-то подстанций, генерации и т.д. Но самая большая проблема на сегодня не только в повреждениях, потому что они действительно большие из-за этих обстрелов рашистов, но это "но" в том, что нынешняя экономическая модель рынка электрической энергии не способствует восстановлению энергетической системы, как генерации, так и системы распределения, магистральных линий электропередач", – сказал специалист.

Практически все энергетические компании в Украине работают в убыток, добавил Омельченко. На восстановление поврежденных объектов и установку новых нужны миллиарды гривен.

"Эта модель, существующая сейчас, она имеет отношение к рынку и вообще европейским правилам регулирования, но больше она регулируется еще по советско-административному пути. И все это закамуфлировано под рынок и в результате этого наша энергетика по сути является донором как населения, так и промышленного сектора. Однако это же не может продолжаться бесконечно. Восстановление энергетики, блоков энергетических станций и высоковольтных линий электропередач, линий электропередач операторов системы распределения нуждаются в миллиардах-миллиардах денег", – пояснил эксперт.

Если экономическая модель рынка не предусматривает эти деньги, то восстановление может длиться бесконечно долго. И это даже несмотря на помощь партнеров Украины, подытожил Омельченко.

OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 17 февраля, энергетики будут проводить замеры электропотребления. Поэтому в столице не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения.

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