Все законопроекты о правах человека следует обсуждать с Венецианской комиссией, – Качка

Украине полезно прислушиваться к позиции Венецианской комиссии при принятии проектов законов, касающихся прав человека.

Об этом заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка во время форума YES в Киеве.

"В демократическом обществе все законопроекты лучше обсуждать со всеми возможными институтами. То есть, это не угроза для какого-то законопроекта. Украина работает с Венецианской комиссией по всем проектам, связанным с правами человека, с верховенством права, думаю, больше 20 лет. И нет ничего удивительного чтобы законопроект, который касается важных вопросов, был оценен экспертами Венецианской комиссии", - отметил Качка.

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Он подчеркнул, что привлечение Венецианской комиссии к анализу этого проекта закона пойдет на пользу общественной дискуссии по вопросу деолигархизации.

"Надо понимать, что Венецианская комиссия не является каким-то высшим судом. Это комиссия, которая собирает экспертов по конституционному праву из многих государств Европы. И поэтому это более экспертное заключение, которое может быть лучше позволит понять все нюансы дискуссии, связанные с конституционной плоскостью этого закона", - добавил торговый представитель Украины.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причина - неконституционности норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.

10 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.