Возвращение импорта тока из России и Белоруссии равносильно государственной измене, – Бондарь

Власти намеренно провалили подготовку к отопительному сезону, чтобы под прикрытием дефицита угля на государственных ТЭС запустить в Украину импорт российско-белорусской электроэнергии.

Об этом заявил народный депутат ("Европейская солидарность") Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.

"Очередная измена государственных интересов, потеря энергетической независимости и прямое финансирование российской армии, которая убивает наших граждан! Возвращение к импорту электричества из России и Беларуси, благодаря Зе-команде, спровоцировало самый большой за всю историю страны кризис на энергорынке и стало одним из факторов, что привели к приостановке работы ряда шахт и массовых страйков шахтеров", – заявил Бондарь.

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Он добавил, что за последние два года Украина потратила более 5 млрд гривен на закупку тока из страны-агрессора и подконтрольного ей режима в Беларуси.

"Эти 5 млрд грн пошли не на зарплаты украинским шахтерам, энергетикам и атомщикам, а на финансирование российской армии, которая аннексировала Крым и Донбасс и сражается против Вооруженных Сил Украины на Востоке нашего государства", – добавил Бондарь.

Он отметил, что власти намеренно сорвали поставки угля на государственные ТЭС, чтобы открыть импорт из России и Белоруссии.

Напомним, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация поправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

Частные компании импортировали около 300 тыс. т, тогда как государственные вообще не закупали уголь из-за границы и остались с пустыми складами.