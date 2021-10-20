Власть провалила подготовку к отопительному сезону и рассчитывает на частников – СМИ

Правительство не обеспечило достаточные запасы природного газа и угля для отопительного сезона, и рассчитывает на поддержку частных компаний.

Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина".

"Провалив подготовку к отопительному сезону и не сделав достаточно запасов газа и угля, государство теперь рассчитывает на частные компании. Инвесторам же идеи политиков явно не по душе. Из-за чего Украина оказалась неподготовленной к энергокризису и почему власти привычно для себя спешно гасят пожары, перекладывая проблемы на бизнес", - говорится в статье.

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Издание отмечает, что основная проблема – это нехватка природного газа, цены на который достигли исторического максимума. Журналисты отмечают, что Украина, не создав достаточных запасов угля, оказалась уязвимой перед давлением "Газпрома" и Российской Федерацией.

Журналисты отмечают, что по сравнению с газовым кризисом, меркнут проблемы с углем на государственных ТЭС.

"По сравнению с газовыми проблемами выглядит ситуация с запасами угля на ТЭЦ и ТЭС. Но и тут далеко не все просто. Государство в лице "Центрэнерго" также не смогло накопить достаточно угля накануне зимы. С середины октября поставки на государственные теплоэлектростанции начала частная компания ДТЭК, которая, к слову, и сама испытывает сложности с импортом дополнительных объемов угля из-за повышения спроса на него на мировом рынке со стороны Китая", - говорится в статье.

Напомним, 13 октября ДТЭК экстренно отгрузил государственной "Центрэнерго" и частной "Донбассэнерго" около 50 тыс. т для недопущения их остановки.

Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.