Венецианская комиссия приступила к анализу украинского проекта закона об олигархах

Венецианская комиссия приступила к проверке и анализу проекта закона об олигархах по запросу Верховной Рады Украины.

Об этом говорится на сайте комиссии.

"Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)", - сказано в сообщении комиссии в разделе "Запросы мнения комиссии".

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Инициативу получить заключение Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах поддержали 4 из 5 парламентских фракций.

Согласно выводам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона об олигархах нарушает нормы конституции Украины и базовые права человека. Именно Денисова в начале сентября обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с просьбой направить проект закона об олигархах в Венецианскую комиссию.

Этот проект закона был подвержен критике иностранных дипломатов и экспертов во время форума YES.