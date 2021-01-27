В Украине резко подорожают билеты на поезда: как сэкономить

"Укрзалізниця" с 1 марта 2021 года начнет индексацию цен на железнодорожные билеты. Ежемесячно до конца года проезд по всем направлениям будет дорожать на 2%.

Тем, кто пользуется наиболее популярными направлениями, новая цена может серьезно ударить по кошельку. К примеру, проезд в плацкарте из Киева во Львов сейчас стоит 190 грн, а уже в декабре будет равняться 232 грн. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Самый ощутимый рост цен будет на билеты в "Интерсити". Например:

Сейчас по направлению Киев-Львов билет первого класса на такой поезд обойдется в 676 грн, а после подорожания он может стоить уже 811 грн.

Проезд таким же транспортом по направлению Киев-Одесса пока стоит 710 грн, а уже в декабре будет 852 грн.

Чтобы сэкономить на проезде, в Мининфраструктуры советуют украинцам брать билеты заранее. Тогда их можно будет приобрести до 40% дешевле, чем в последний день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине на 20% подорожают билеты на проезд в поезде. Повышение будет происходить поэтапно.