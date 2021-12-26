В Украине продают опасную икру: эксперт назвала признаки фальсификата

В Украине под видом икры массово продают фальсификат, перефасованную икру, срок реализации которой истек, икру "из России", а также икру с опасным консервантом. Подделки продукта активно продают в интернете.

Об этом в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко. "Икра перед Новым годом – это фальсификат номер один", – заявила она (чтобы просмотреть видео, оскролльте до конца этой новости).

По словам эксперта, она собственноручно проводила экспертизы нескольких образцов икры. Их результаты показали, что речь идет о фальсификате этого популярного праздничного продукта.

В частности, "полной подделкой" оказался образец икры, который был приобретен в интернете. "Икра из России" тоже оказалась неоригинальным продуктом. В баночках по 140-150 гривен с икрой кеты и горбуши был некачественный продукт. Сидоренко предположила, что эта икра могла быть не нереста 2021 года.

Эксперт подчеркнула, что в каждом из этих случаев речь идет об опасном для здоровья человека продукте и призывала не покупать его.

Сидоренко призналась, что несколько лет подряд вообще не покупала красную икру, потому что ей не попадался действительно качественный продукт. В то же время она добавила, что узнала об украинских фермерах, которые разводят форель, и начала покупать икру у них.

Эксперт добавила, что качественный продукт можно приобрести также в специализированных магазинах. В основном там предлагают икру из США и Канады.

Она также подчеркнула, что икра должна содержать всего два консерванта – Е200 и Е211. Икру с содержанием опасного консерванта Е239 покупать не следует.

Как писал OBOZREVATEL, ранее председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова озвучила советы, как выбрать качественные продукты к новогоднему столу.