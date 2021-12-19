Готовимся к Новому году: как правильно выбрать икру, колбасы, торты, мандарины и другие продукты

Продукты к новогоднему столу следует выбирать с особенной тщательностью, чтобы не испортить праздник ни себе, ни своим близким. Выбирая икру, колбасы, торты, мандарины, консервы, следует руководствоваться определенными правилами. Например, в икре не должно быть консерванта под названием уротропин, а срок хранения выпечки с кремом не должен превышать 72 часов.

Праздничные закупки лучше всего делать в специализированных магазинах, а не на рынках, и не гнаться за дешевизной. Такие советы в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL озвучила председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова. Далее приводим ее прямую речь.

В маркировке должно быть как можно больше понятной информации. Я имею в виду пищевые добавки, консерванты, загустители и так далее. Чем больше слов, которые мы понимаем, тем лучше. Как только мы видим большое количество "Е" или непонятных слов, лучше поискать альтернативу такому продукту.

Видео дня

И главное – обращать внимание на сроки годности.

Любую продукцию я призываю покупать в специализированных магазинах, особенно в супермаркетах, потому что они несут ответственность за качество и безопасность продукции, которую они реализовывают. Как можно меньше несанкционированных рынков.

Если мы говорим о сырокопченых колбасах, то они могут быть куплены немного раньше и полежать до Нового года. Но их нужно хранить определенным образом.

Есть мнение, что сырокопченые колбасы можно завернуть в пергамент и хранить в сухом месте при комнатной температуре. Но это не так. Все колбасы нужно хранить в холодильнике при температуре +6 градусов.

Рекомендую покупать колбасы высшего сорта, поскольку в таком случае к производителю предъявляются более строгие требования. Единственный рекомендованный консервант для колбас – это стабилизатор цвета – нитрид натрия. Он присутствует всегда в любой мясной продукции. Это данность, от этого мы никуда не денемся.

Дальше начинаются усилители вкуса, всевозможные фосфаты, что-то еще. Это не есть хорошо. Употребление такой продукции лучше сократить.

Если речь идет о тортах, пирожных с кремом, то у них короткий срок хранения – до 3 суток. Если срок хранения торта 1 – 1,5 недели, мы понимаем, что в нем присутствует большое количество консервантов. Поэтому от них лучше отказаться.

Рекомендую покупать непосредственно перед праздником, чтобы не испортить его ни себе, ни своим близким. Нужно обращать внимание на температурный режим, в котором этот торт хранится в магазине. Это должен быть холодильник с температурой не выше +6 градусов. И смотрим сроки годности.

Если мы покупаем конфеты, печенье, которые идут в вакуумных упаковках, расфасованные, то обращаем внимание на целостность упаковки и сроки годности.

У любого алкоголя тоже есть определенный срок годности, но все-таки, если у вас в закромах оказалась бутылочка чего-нибудь, шампанского, ликера или чего-то еще и мы видим по маркировке, что срок уже истек, хорошая новость – не спешите этот продукт выбрасывать, вы все равно им не отравитесь, только если это не фальсификат.

Что касается шампанского, то, к сожалению, есть очень много информации о том, что наши отечественные псевдопроизводители выпускают много игристых вин, которые, по сути, являются подделкой импортных вин.

Обязательно проверяем наличие акцизной метки, наличие информации о производителе, о дистрибьютере, если это импортная продукция, что это за алкоголь, количество сахара, процент алкоголя. Если вся необходимая информация о напитке есть, и она на украинском языке, это дает нам основание считать, что это официальный, а не контрабандный продукт, и его можно смело употреблять.

Если нет маркировки на государственном языке, то от такого алкоголя стоит отказаться. Потому что велика вероятность того, что это контрафакт, контрабанда или откровенная подделка. Особенно внимательно стоит относиться к импортным напиткам.

Зеленый горошек, кукуруза и другие консервы. Здесь те же стандартные рекомендации. Всегда смотрим на срок годности, целостность упаковки, чтобы баночки не были вздутыми. Если внутренняя поверхность покрытия, которое обеспечивает сохранность продукта, повреждена, там может развиться плесень и все что угодно. Поэтому деформированные банки лучше не покупать. Консервы также желательно покупать в специализированных магазинах.

С мандаринами проще всего. Достаточно визуального осмотра. Они должны хорошо пахнуть, ни в коем случае не быть плесневыми, с черными точками и так далее.

Перед употреблением в обязательном порядке их нужно мыть. Несмотря на то, что шкурку мы все равно снимаем, к сожалению, все фрукты длительного хранения, в том числе мандарины, всегда обрабатываются химическими веществами от порчи, насекомых и жучков.

Недавно мы проводили исследования, отобрали 12 образцов красной икры. 8 образцов в супермаркетах, 2 образца на рынке и 2 образца закупили в интернет-магазинах.

Самый правильный, настоящий, натуральный продукт – это тот, в котором всего лишь два компонента: икра и соль. Но к сожалению, за последние годы такой икры на прилавках у нас практически нет. Возможно, ее можно купить на развес в специализированных магазинах.

Но в баночках всегда присутствует консервант – сорбиновая кислота. Она допустима по стандарту. Но есть еще один неприятный сюрприз – у всех производителей мы обнаружили такой консервант, как уротропин. В Украине он не запрещен, разрешается его использование в небольших количествах. Все в пределах нормы.

Но в ЕС этот консервант запрещен. Есть исследования, которые подтверждают негативное воздействие этого консерванта. В процессе ферментации происходит распад этого вещества, в результате образуются вредные вещества, которые являются канцерогенами.

Мои рекомендации: если мы покупаем икру, первое, на что мы обращаем внимание – как можно меньше консервантов, желательно выбирать икру, на которой производитель не указывает наличие уротропина.

Обращаем внимание и на срок годности. Мы понимаем, что нерест лососевых происходит с июля по сентябрь, и если на баночке стоит дата производства в пределах этого периода, мы понимаем, что у нас икра свежая.

Не страшно даже, если написано, что она произведена из замороженного сырья, потому что есть масса предприятий, которые вылавливают рыбу и тут же ее замораживают, а потом из нее делают икру.

При покупке икры ориентируемся на цену. Не гонимся за дешевизной. Мы должны понимать, что икра рыбы, которая выращена искусственным путем, например, форель, будет более дешевой, в среднем 1400 гривен за килограмм. Если это дикая рыба, например, горбуша, то килограмм икры может стоить около 2000 гривен за килограмм. Нерка – более дорогая рыба, там цена порядка 2500 гривен.

Если икра стоит в этих пределах, то, по большому счету, это нормально. Очень дешевую не стоит покупать.