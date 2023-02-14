В Украине перезапустили систему дипломирования моряков, которая годами была одной из наиболее коррумпированных схем.

14 февраля начала работу полностью обновленная Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства. Таким образом , поставлена точка в одной из наиболее коррумпированных схем – дипломировании моряков.

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Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook. Он отметил, что также изменен подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов моряков.

Первый сервисный центр открыт в Киеве – здесь будут проходить экзамены на подтверждение или продление квалификации, а также будут выдавать документы по упрощенной процедуре.

"Теперь моряк подает документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морричсервис. Сегодня открыт первый сервисный центр в Киеве. Здесь будут проходить экзамены на подтверждение/продление квалификации и выдача документов по упрощенной и прозрачной процедуре. Новые члены ДККМ – являются частью команды Администрации судоходства, теперь никто не сможет повлиять на решение по результатам прохождения моряком экзамена", – написал Найем.

Замминистра подчеркнул, что отныне единственным квалификационным тестом для моряков на подтверждение/продление квалификации является всемирно признанный CES 6.0.

"Инспекция по подготовке и дипломированию моряков, к которой возникало много вопросов – на завершающей стадии ликвидации. И это только первый этап изменений. Реформа предусматривает полный переход от старой системы с непрозрачными и забюрократизированными процедурами выдачи квалификационных документов моряков к международным стандартам в дипломировании. Далее – максимальная автоматизация процессов и цифровизации услуг для моряков, что позволит ликвидировать коррупционные риски из-за сведения к минимуму влияния человеческого фактора", – добавил Найем.

Внедрение этой системы будет гарантировать полную прозрачность данных и всех процессов в новом Государственном реестре документов моряков, а также усилит контроль за их регистрацией.

С запуском системы украинский моряк сможет просто и быстро получать услуги в сфере дипломирования через портал Дия, добавил Найем.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских моряков обяжут сдавать экзамены на английском, а систему аттестации полностью изменят.

Такая реформа нужна, чтобы полностью искоренить коррупцию в этой сфере и не допустить повторения ситуации, когда с моряков "сбивали" тысячи долларов за экзамены и дипломы.

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