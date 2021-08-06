С украинских моряков два года "сбивали" тысячи долларов за экзамены и дипломы: детали захвата госреестра

Государственный реестр документов моряков Украины 2 года полностью находился под контролем злоумышленников. Из-за этого морякам приходилось в обязательном порядке платить тысячи долларов за переаттестацию и дипломирование. Схема приносила злоумышленникам примерно $150 млн в год, но на днях Службе безопасности удалось ее разоблачить и ликвидировать.

Как работала система, кто на ней заработал и чего ждать морякам – узнавал OBOZREVATEL.

По всему миру работают около 150 тыс. украинских моряков. Для работы им нужно получить диплом, каждые 5 лет подтверждать квалификацию, а если они хотят занять должность выше – пройти повышения квалификации. Чтобы иметь соответствующий документ по этим направлениям нужно было пройти обучение, получить сертификаты, на основе которых допускали к сдаче экзамена, и успешно сдать экзамен. Но на всех этих этапах постепенно начали примешивать коррупционные схемы.

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Долгое время все рабочие документы для моряков оформлялись в бумажном формате, но с 2018-го процедуры полностью перешли в онлайн, в Государственный реестр документов моряков Украины. И тогда коррупция достигла невиданных масштабов. По словам начальника управления Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, именно этот реестр захватили злоумышленники, чтобы требовать взятки от украинских моряков:

"Создавались некие препятствия на разных этапах с момента регистрации в системе, подачи документов, записи на экзамен, сдачи экзамена. К примеру, было невозможно сдать экзамен даже при условии предоставления правильных ответов на все вопросы теста. Шло вмешательство и манипулирование в информационной системе".

В таких ситуациях, чтобы получить необходимые документы, морякам приходилось обращаться к посредникам. Они загружали документы в реестр, создавали положительный результат тестирования и подтверждения квалификации. При этом не нужно было проходить учебные курсы или медицинское обследование.

Как рассказывает руководитель общественной организации "Украинское объединение моряков" Кристина Король, если ранее такие случаи коррупции были единичными, то с 2018-го пройти аттестацию самостоятельно стало вообще невозможно:

"Платить обязывали всех. Моряков полностью лишили права выбора. Если ты хочешь обновить документы, нужно заплатить от 6 тысяч долларов и выше. Чем выше должность – тем дороже. Из-за того, что документы получали за взятки, уровень украинского моряка начал падать. Ведь они не учились, их просто вынуждали покупать "пластик".

Это подтверждает и моряк Александр. Когда он получал документы в 2016-м, проблем не было, но подтвердить квалификацию год назад стоило ему 2,5 тыс. долл. По его словам, чтобы моряка допустили к экзамену, ему нужно было пройти курсы в учебно-тренажерном центре. Они касаются борьбы с пожарами, первой помощи, борьбы за живучесть судна и так далее. Были центры, которые участвуют в схеме и те, которые не участвуют. У тех, которые не участвуют, было качественное обучение, за 4-5 сертификатов там нужно было заплатить около 15-20 тыс. грн. Но сертификаты вносили в электронную систему до 2-х месяцев. А вот те, которые были в схеме, не требовали обучения вообще, вносили сертификаты в тот же день, но их услуги стоили в разы дороже.

"Я давал взятку, потому что другого выхода не было. – говорит Александр. – Если вы прошли обучение не в том учебно-тренажерном центре, где вам сказали, и приходите с этими сертификатами, то вас на экзамене просто "валят". Даже если вы отвечаете правильно – вам говорят, что нет, без права на обжалование. Потом появились электронные тесты, но в система также были лазейки и его было нереально сдать. Приходилось работать с посредниками".

Схема с вмешательством в систему, по данным СБУ, начала работать еще в 2015-м. А примерно в конце 2019-го – начале 2020-го доступ к реестру полностью перешел под контроль частных лиц, он попал на частные сервера. Государство практически потеряло базы данных, которые нарабатывался годами. Восстановить их было бы очень сложно:

"Поскольку система находилась под контролем злоумышленников, они могли в любое время в нее вмешаться, уничтожить данные или зашифровать.­ – говорит Витюк. – Это могло быть даже предметом шантажа в случае желания правоохранителей прекратить эту схему".

Сейчас же доступ злоумышленников к системе заблокировали и передали ее на баланс Министерства инфраструктуры.

Что касается организаторов преступления, то, по словам Витюка, следствие еще идет, потому они не могут раскрывать всех деталей. На сегодня открыто уголовное производство по статьям УКУ 368 и 361.Оглашены два подозрения посредникам, которые передавали средства организаторам и должностным лицам, в частности, как считает следствие, представителям инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, восстановление работы государственного электронного кабинета моряка займет минимум 1,5-2 месяца. Но на время остановки работы реестра срок действия документов, которые есть у моряков, в случае, если им не требуется повышение квалификации, будет продлен до конца года. Они могут отправляться в рейсы.

По словам вице-премьер-министра, Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, новый реестр будет находиться полностью в собственности государства. Вход в него будет по электронной цифровой подписи и можно будет отследить, что делает там каждый пользователь:

"Это сделает невозможными дальнейшие манипуляции в этой сфере, но на это нужно время. Надеемся, что все услуги, которые связаны с моряками, будут запускаться в упрощенной форме на портале "Дія" по всем современным канонам предоставления государственных публичных услуг".

Пока работа над новым реестром продолжается, моряки, которые нуждаются в повышении квалификации или получении диплома, не смогут получить эти услуги в привычном формате. В то же время ждать месяцами без документов моряки также не могут, ведь это лишит их работы. Потому в Министерстве инфраструктуры решили принимать документы в бумажном виде.

Как рассказывает Король, представители министерства на встрече пообещали им, что моряки смогут получить дипломы уже через 2 недели, а подавать документы на них можно уже сейчас: "Пока моряки могут подаваться на рабочие дипломы, на паспорт моряка. Единственное, нужно будет подождать 2 недели до их выдачи. Моряки не будут терять время".

В то же время Король подчеркивает, что бенефициары схем не оставляют попыток вернуть старый реестр и всячески пытаются надавить на Министерство.

В СБУ и профильном Министерстве уверяют, что схема больше не заработает, а новая электронная система будет максимально защищена. Но эта ситуация заставляет задуматься о защите других электронных систем. Моряки передавали свои данные в государственный реестр и были уверены, что их информация в безопасности, но сервера полностью оказались в руках злоумышленников, а вместе с серверами и карьеры этих моряков. Сейчас данные каждого украинца хранятся во многих базах. Потому от подобных схем никто не защищен.