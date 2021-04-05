В Украине назвали ключевые проблемы внедрения технологии блокчейн

Технология блокчейн (непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию) ассоциируется у большинства людей с криптовалютами и поэтому имеет репутационные проблемы.

"По-прежнему блокчейн ассоциируется у большинства людей с криптовалютами и в их сознании это рассматривается, как пространство для набивания карманов мошенников, хакеров и исключительно спекулянтов. На борьбу с этой проблемой, вероятно уйдет немало времени, прежде чем цифровая технология станет для нас большим и значимым сегментом жизнедеятельности", – заявил эксперт в области IT, блокчейн и криптовалют Богдан Прилепа. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

По его словам, существуют и технические проблемы, такие как отсутствие масштабируемости, отсутствие адекватной интероперабельности, автономность блокчейн проектов, сложная интеграция с унаследованными уже системами.

"Есть, пожалуй и организационные проблемы, такие как отсутствие надлежащего управления, недостаточная компетентность и понимание, отсутствие опыта и образования пользователей, отношение сотрудников, занимающих руководящие должности в блокчейн проектах. Также, существуют проблемы безопасности и конфиденциальности, в том числе отсутствие соответствующих норм регулирования" – добавил Прилепа.

Эксперт отметил, что блокчейн создает определенные проблемы для регулирующих органов, которые стремятся защитить потребителей и рынки. Жесткость, с которой они в мировых экономических масштабах приблизились к технологии, отчасти сдерживает процессы развития и экономический рост в целом.

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.