В Украине конфискованные российские активы будут продавать на аукционах: "слуги народа" сделали заявление

В Украине будут проводиться аукционы по продаже арестованных российских активов. Предполагается, что продажа будет осуществляться через электронные аукционы Фонда госимущества по тому же принципу, что и была приватизация. Купить имущество в собственность смогут украинский или иностранный бизнес.

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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что это позволит быстрее и эффективнее восстанавливать Украину после войны. Об этом сообщается на сайте СН.

"Конфискованные российские активы станут одним из источников восстановления Украины после войны. Как известно, всего во всем мире уже заморожены и конфискованы сотни объектов, принадлежавших РФ. В целом речь идет о сумме от $300 млрд до $500 млрд. Введение аукционов позволит прозрачно распоряжаться конфискованными активами рф", – сказала Шуляк.

Как отмечается, в Украине только на восстановление жилья подали 328 947 заявок. Общая площадь поврежденного имущества граждан составляет 22 744 181 кв. м.

В редакции бюджета-2022 предусмотрено, что все средства от национализации российских активов направляются в спецфонд – Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В дальнейшем деньги идут на такие нужды:

строительство общественных зданий;

реконструкция, капремонт объектов критической инфраструктуры;

капремонт зданий для обеспечения жильем переселенцев и лиц, потерявших его в результате вооруженной агрессии России;

приобретение жилья для переселенцев и потерявших дом в результате боевых действий.

Однако, по словам первого заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Ярослава Железняка, проблема состоит в том, что все военные нужды Украина финансирует только по собственным поступлениям в бюджет.

"А на войну мы потратим больше в этом году, чем планировали на все в мирное время. И поэтому, если не хотим еще больше печатать гривну, имеем доходы по национализации тратить только на оборону", – отметил нардеп.

OBOZREVATEL сообщал, что ЕС может обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов. Это может помочь ему использовать эти деньги для восстановления Украины.

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