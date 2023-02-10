Евросоюз может заставить банки сообщать о размерах замороженных российских активов – Bloomberg

Европейский Союз может обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов. Это может помочь ему в использовании этих денег для восстановления Украины.

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Юридическая служба ЕС заявила, что законы разрешат инвестировать замороженные активы и использовать вырученные средства для помощи Украине. Об этом говорится в материале Bloomberg.

При этом, как отмечается, официальные лица ЕС должны разобраться в объемах средств Центробанка страны-террористки России и других подсанкционных государственных активов. Согласно документу, предоставленному на этой неделе государствам-членам Евросоюза во время встречи лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, в отчете об управлении валютными и золотыми активами за 2022 год (ЦБ РФ) можно найти около $258 млрд.

В настоящее время государства-члены евроблока сообщили о замораживании активов российского ЦБ России в 33,8 млрд евро. Однако эта цифра еще не оценивается.

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019-2020 гг.), советник руководителя Офиса президента Украины, государство может получить до $500 млрд – именно в такую сумму оцениваются арестованные российские активы в Евросоюзе, США и других странах, присоединившихся к санкциям против РФ.

Первое решение о передаче активов российского олигарха Константина Малофеева уже принято в Штатах. "Там более $300 миллиардов – арестованы активы Центрального банка, а в общей сложности речь идет о сотнях миллиардов долларов. То есть где-то 500 или больше, это если все активы сосчитать. Но это государственные активы, есть еще частные активы, также активы связанных лиц. Поэтому суммы достаточно большие", – сказал он.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что ЕС готовится принять 10-й пакет санкций в отношении России, вводимых за ее агрессию против Украины. При этом ЕС считает возможным и законным использование замороженных российских активов для обновления Украины.

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