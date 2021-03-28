В Украине изменятся цены на продукты питания: названы сроки и причины

С конца весны в Украине может существенно снизиться цена на некоторые продукты питания, в частности на молоко, яйца и мясо.

Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "Украина 24" . По его мнению, влияние на цены будет оказывать сезонный фактор.

Сегодня, как уточнил эксперт, рост цен на топливо автоматически приводит к подорожанию других сырьевых товаров.

"Сам факт роста цен на топливо отражает общий рост цен на товары. А если добавить к этому, что мы повысили минимальную зарплату, то все это провоцирует рост цен", – рассказал Кушнирук.

По его словам, с конца весны начнется новый урожай овощей и фруктов, что приведет к снижению цен.

"Также надо учитывать, что урожай в этом году, судя по всему, будет неплохой по основным культурам. Это тоже будет способствовать снижению, поскольку в кормах зерно занимает значительную долю, соответственно, будут дешевле яйца и мясо", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подорожали почти все продукты. Среди лидеров по скачку в цене – сахар (на 46%), гречневая крупа (35%), яйца (30%), подсолнечное масло (на 22%) и яблоки (11,4%). По прогнозам экспертов, цены должны стабилизироваться до конца марта.