Продукты в Украине подорожали: что будет с ценами в ближайшее время

В Украине подорожали почти все продукты. Среди лидеров по скачку в цене – сахар (на 46%), гречневая крупа (35%), яйца (30%), подсолнечное масло (на 22%) и яблоки (11,4%). По прогнозам экспертов, цены должны стабилизироваться до конца марта, однако в преддвериипасхальных праздников может произойти еще один скачок.

С начала 2021-го также заметно подорожала свинина (на 13% до 130 грн/кг) и мука (на 6% до 13,5 грн/кг). Об этом сообщает ГолосUA.

"Если говорить о подорожании продуктов в ближайшее время, то, наверное, такого не увидим. Продукты свой максимум показали. Будут дешеветь в ближайшее время яйца. Сегодня цены на яйца не является рыночными. Это качели. Сейчас эти качели в самой высокой точке. Но срок хранения яиц 30-32 дня, продукция залеживается, ее надо продавать, и мы увидим снижение стоимости", – говорит директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он также напомнил о предстоящем сезонном снижении цены на молочную продукцию, поскольку скоро начнут выпускать на пастбища скот и надои увеличатся. "По всем остальным продуктам мы сможем сказать только по результатам сбора урожая всех культур", – отмечает эксперт.

По прогнозам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, цены должны стабилизироваться до конца марта. Эксперты также убеждены, что продукты не будут демонстрировать прежние ценовые пики.

"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены", – заявлял премьер.

Отмечается, что если в 2020-м рост стоимости продуктов и потребительская инфляция приходилась на второе полугодие, то есть на октябрь-декабрь, то в 2021 году – наоборот, получим наибольший рост цен в первые месяцы года. Далее ситуация будет более стабильной.

"У нас с вами еще пасхальные праздники, а перед ними начинается ажиотажный спрос на все то, что мы кладем в пасхальную корзину. Это молочка, яйца, хлеб, колбаса. Я бы не разделял иллюзий, что перед пасхальными праздниками что-то начнет дешеветь", – отмечает экономист Олег Пендзин.

Напомним, в Украине цены на хлеб в 2021 года могут вырасти на 15-17%. Это связано с ростом цен на продукты, из которых готовят хлеб.

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