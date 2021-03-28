В Україні зміняться ціни на продукти харчування: названі терміни і причини

З кінця весни в Україні може суттєво знизитися ціна на деякі продукти харчування, зокрема на молоко, яйця та м'ясо.

Таку думку висловив економічний експерт Борис Кушнірук у ефірі "Україна 24". На його думку, вплив на ціни буде надавати сезонний фактор.

Сьогодні, як уточнив експерт, зростання цін на паливо автоматично призводить до подорожчання інших сировинних товарів.

"Сам факт зростання цін на паливо відображає загальне зростання цін на товари. А якщо додати до цього, що ми підвищили мінімальну зарплату, то все це провокує зростання цін", – розповів Кушнірук.

За його словами, з кінця весни розпочнеться новий урожай овочів і фруктів, що призведе до зниження цін.

"Також треба враховувати, що урожай цього року, судячи з усього, буде непоганий по основних культурах. Це теж буде сприяти зниженню, оскільки в кормах зерно займає значну частку, відповідно, будуть дешевшими яйця і м'ясо", – зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні подорожчали майже всі продукти. Серед лідерів по стрибку в ціні – цукор (на 46%), гречана крупа (35%), яйця (30%), соняшникова олія (на 22%) і яблука (11,4%). За прогнозами експертів, ціни повинні стабілізуватися до кінця березня.