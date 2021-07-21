В Украине исчезнет часть профессий: чего ждать от революции на рынке труда

В Украине к 2030 году исчезнет часть профессий, в первую очередь речь идет о грузчиках, фасовщиках, кассирах. При этом некоторые профессии, такие как бухгалтер, кардинально изменятся.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL со ссылкой на исследование Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности" совместно с Career Hub. Такая тенденция через 10 лет ожидается по всему миру, всего может закрыться до 800 млн рабочих мест.

Кто может лишиться работы:

все, кто выполняет рутинные и монотонные задачи, низкоквалифицированные работники (грузчики, фасовщики и т.д.);

В Украине также полностью видоизменятся следующие специальности: аудиторы, бухгалтеры, экономисты, юристы, турагенты, риелторы, секретари, операторы колл-центра, водители, спортивные комментаторы, агрономы, сотрудники конвейера.

Видео дня

Информационные технологии проникнут во все сферы жизни, а новые востребованные навыки будут совмещать технологии и креатив. Кроме того, все больше будут цениться те, кто владеет "мягкими навыками" (эффективное взаимодействие в команде).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине произошел бум на одну из профессий без высшего образования. Спрос на охранников резко вырос.