Украинцев ждут новые профессии и условия работы: как и почему изменится рынок труда

В Украине уже через 10 лет может появится целый ряд новых профессий. Рабочий день изменится, популярными станут удаленная работа и "свободное" рабочее место. Востребованными останутся только те сотрудники, которые смогут обучиться новым навыкам и технологиям.

OBOZREVATEL изучил исследование Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности" совместно с Career Hub, ознакомился с выводами экспертов и собрал главные тезисы о том, как и почему изменится рынок труда в Украине.

Информационные технологии проникнут во все сферы жизни, а новые востребованные навыки будут совмещать технологии и креатив. Кроме того, все больше будут цениться те, кто владеет "мягкими навыками" (эффективное взаимодействие в команде).

Видео дня

Кто может лишиться работы:

все, кто выполняет рутинные и монотонные задачи, низкоквалифицированные работники (грузчики, фасовщики и т.д.);

На кого будет высокий спрос:

на тех, кто занимается креативом, связан с общением с людьми.

В Украине из-за старения населения и миграции квалифицированных работников за границу дефицит на рынке труда обострится.

"Это приведет к нехватке квалифицированных работников, у которых появится возможность диктовать условия сотрудничества работодателю", – говорится в исследовании.

Все это приведет к новой культуре: работодатели будут вынуждены создавать более лояльные условия, горизонтальные системы управления, при которых ответственность равномерно разделяется и нет четких задач и руководителя над каждым исполнителем.

Все вышеперечисленные процессы приведут к изменениям графика работы. Эксперты сходятся во мнении, что популярностью будут пользоваться гибкий рабочий день и удаленный труд. Вместе с тем появятся и новые задачи: как создать командный дух, правильно организовать работу и контролировать эффективность.

"В 2030 году на рынке труда, вероятно, будут наблюдаться дисбалансы, связанные с несоответствием потребностей рынка в отдельных специальностях и стремлений современной молодежи выбирать престижные и модные профессии", – говорится в отчете.

Свободный рабочий стол. За каждым сотрудником не будет закрепленного рабочего места: кто первый пришел, тот и занял. Это станет результатом, в том числе, и увеличения количества удаленщиков.

Возможность ходить на работу с детьми. Новый тренд: инклюзивность. Рабочие места станут адаптированными для украинцев с инвалидностью и родителей, которые смогут приходить на работу вместе со своими детьми.

Космический пилот

В будущем управление космическими аппаратами может стать такой же профессией, как и пилот пассажирского самолета.

Менеджер по этическим источникам

Специалист, который будет следить за тем, чтобы все поставщики соответствовали этическим стандартам, а также за производством в собственной компании.

Компаньон для пожилых

Тот, кто будет помогать пожилым людям в повседневных делах и с прогулками и обладать такими чертами, как терпеливость, эмпатия и острые навыки наблюдения для мониторинга эмоциональных проблем.

Консультант по цифровой реабилитации

Это специалист, который владеет навыками психологии и IT. Его задачей станет сокращение количества времени, которое его клиенты проводят в сети и с гаджетами.

Менеджер по путешествиям в виртуальной реальности

Его задача – вместе с художниками и программистами формировать виртуальную реальность для путешествий. Такой специалист должен обладать навыками дизайна и программирования.

Производитель частей тела

Технолог, который будет создавать настоящие части тела для спортсменов и солдат. Среди необходимых навыков: знания по медицине, инженерии и IT.

Кроме того, могут появится врачи, которые будут помогать увеличивать память, советники по цифровым валютам, а также дизайнеры мусора, которые будут создавать новые методы экологической переработки и утилизации.

В Украине также полностью видоизменятся следующие специальности: аудиторы, бухгалтеры, экономисты, юристы, турагенты, риелторы, секретари, операторы колл-центра, водители, спортивные комментаторы, агрономы, сотрудники конвейера.

Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям в одной из крупных компаний, в результатах исследования пояснила:

"Технический прогресс существенно опережает возможности человеческой психики. Я думаю, что будут нужны специалисты, способные обеспечивать здоровье коллектива. Те, кто связывает в единое полотно, разбирается в фасилитации, медиации, организации креативных процессов. Мастера, которые умеют искусственным образом создавать отношения между людьми в командах".

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ:

"По оценкам исследования McKinsey и McKinsey Global institute, к 2030 году от 400 до 800 миллионов людей в мире потеряют работу. Но в то же время как минимум 400 миллионов должны легко найти себе работу благодаря reskilling".

Анатолий Амелин, соучредитель Украинского института будущего:

"Все, что можно автоматизировать, будет автоматизировано. Поэтому будет тренд на другие компетенции у сотрудников и вообще у людей. Люди должны в большей степени быть дизайнерами и креативщиками, создавая новые бизнес-процессы, новые машины, новые алгоритмы, новые продукты, новые услуги".

В целом же главный навык будущего – желание и способность к развитию и обучению. Стремительное развитие технологий не оставляет других шансов: те украинцы, которые хотят быть востребованными через 10 лет, уже сейчас должны инвестировать свое время в изучение новых технологий и собственных способностей. И полезным может оказаться не столько знание программирования и новых технических возможностей, сколько навыки правильной и комфортной коммуникации с людьми.