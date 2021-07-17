В Украине произошел бум на одну из специальностей без высшего образования: где больше платят
В Украине произошел бум на вакансию охранника. Зависимо от города, такой специалист может зарабатывать от 7.5 до 10 тыс. грн в месяц.
Как рассказала OBOZREVATEL Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, областями и городами Украины с наивысшим уровнем средней заработной платы для охранников, стали:
Киев (10000 грн),
Кропивницкий (9600 грн),
Хмельницк (9700 грн),
Днепр (9000 грн),
Одесса (9000 грн),
Черновцы (9000 грн),
Киевская область (9000 грн),
Закарпатская область (9000 грн).
"В связи с переходом многих офисов на удаленный формат работы, потребность в охранниках действительно выше, чем при обычных до карантинных условиях. Кроме того, в период карантинных ограничений больше всего вакансий было от продуктовых магазинов, которые работали в локдаун. Но спрос на таких сотрудников есть всегда, мы не можем говорить о сезонности профессии", – говорит Кирильевнина.
В месяц зафиксировано около 30 тысяч запросов на работу охранником по всей стране. Больше всего вакансий от работодателей на эту работу в: Киеве, Харькове и Днепре. Зарплата охранника зависит от многих факторов: графика работы; уровня физической подготовки; наличия и условий места проживания, масштаба и уровня работодателя.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине заробитчане могут рассчитывать на зарплату в размере более 25-30 тыс. грн в Польше, при этом придется работать по 12 часов в сутки и всего с одним выходным.