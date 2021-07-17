В Украине произошел бум на одну из специальностей без высшего образования: где больше платят

В Украине произошел бум на вакансию охранника. Зависимо от города, такой специалист может зарабатывать от 7.5 до 10 тыс. грн в месяц.

Как рассказала OBOZREVATEL Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, областями и городами Украины с наивысшим уровнем средней заработной платы для охранников, стали:

Киев (10000 грн),

Кропивницкий (9600 грн),

Хмельницк (9700 грн),

Днепр (9000 грн),

Одесса (9000 грн),

Черновцы (9000 грн),

Киевская область (9000 грн),

Закарпатская область (9000 грн).

"В связи с переходом многих офисов на удаленный формат работы, потребность в охранниках действительно выше, чем при обычных до карантинных условиях. Кроме того, в период карантинных ограничений больше всего вакансий было от продуктовых магазинов, которые работали в локдаун. Но спрос на таких сотрудников есть всегда, мы не можем говорить о сезонности профессии", – говорит Кирильевнина.

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В месяц зафиксировано около 30 тысяч запросов на работу охранником по всей стране. Больше всего вакансий от работодателей на эту работу в: Киеве, Харькове и Днепре. Зарплата охранника зависит от многих факторов: графика работы; уровня физической подготовки; наличия и условий места проживания, масштаба и уровня работодателя.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине заробитчане могут рассчитывать на зарплату в размере более 25-30 тыс. грн в Польше, при этом придется работать по 12 часов в сутки и всего с одним выходным.