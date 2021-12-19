В США озвучили дату голосования по санкциям против 'Северного потока-2' – The Hill

Американские сенаторы достигли договоренности по рассмотрению законопроекта о применении санкций к российскому газопроводу "Северный поток-2". Его предложил представитель Республиканской партии от штата Техас Тед Круз.

Голосование по этой инициативе должно пройти в верхней палате Конгресса не позднее 14 января, сообщает The Hill. Издание отмечает, что с точной датой сенаторы определятся позже, но для принятия проекта закона требуется не менее 60 голосов.

Отмечается, что Круз и лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров.

В рамках договоренностей республиканец согласился прекратить блокировать утверждение 32 кандидатур на разные должности в администрации американского лидера. Так он стремится добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против "СП-2".

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В итоге в ночь на субботу, 18 декабря, Сенат смог одобрить назначение ряда чиновников. Как уточняет The Hill, верхняя палата Конгресса согласовала несколько кандидатур на должности послов США в разных странах.

Чтобы документ об ограничениях к "Северному потоку-2" прошел, понадобятся голоса 60 сенаторов. Так, республиканцам нужно заручиться поддержкой не менее 10 демократов. Далее инициативу еще предстоит утвердить Палате представителей, после чего она поступит на подпись президенту страны. Новые санкции будут касаться процедур, связанных со строительством газопровода.

Напомним: 15 декабря в Сенате США зарегистрировали законопроект, согласно которому предполагается выделение Украине $450 миллионов военной помощи. В документе также говорится о применении санкционного давления в отношении оператора "Северного потока-2". Он называется "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии "СП-2" назвали геополитической ошибкой. В частности, вице-канцлер Роберт Хабек заявил о возможном варианте того, что газопровод останется нереализованным проектом.