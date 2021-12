В Сенат США внесли законопроект о $450 млн помощи Украине и санкциях для 'Северного потока-2'

Сенат США зарегистрировал законопроект, предусматривающий выделение Украине 450 миллионов долларов помощи на военные нужды, а также введение санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2". Речь идет об "Акте гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны".

Об этом написал на своей странице в Facebook в четверг, 16 декабря, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Сам документ внесли накануне – 15 декабря.

По словам чиновника, акт важен для нашего государства, поскольку содержит шаги для сдерживания России от новой вооруженной агрессии против Украины. По убеждению Витренко, благодаря такому законопроекту опасность можно предотвратить.

Что предусматривает документ:

450 млн долларов на военные нужды Украины и 100 миллионов долларов на противовоздушную оборону, противокорабельные ракеты и другие критические вещи;

предоставление государству ключевых систем и мощностей;

выделение средств для подготовки украинских офицеров и международное военное образование;

введение немедленных санкций против компании Nord Stream AG – оператора "Северного потока-2".

Витренко выразил надежду, что "The Guaranteeing Ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act" будет проголосован обеими палатами американского Конгресса и подписан президентом США Джо Байденом.

Напомним: накануне Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2022 год, предусматривающий сумму 778 миллиардов долларов, из которых 300 миллионов выделят в помощь Вооруженным силам Украины. Теперь документ должен быть направлен на подпись к американскому президенту Джо Байдену. После этого закон вступит в силу.

Из этой суммы 75 миллионов должны пойти на летальное вооружение, а остальные – на обучение и экипировку ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенаторы Жанна Шахин и Роб Портман призвали увеличить финансирование Пентагона для вооружения Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках ежегодного законодательства в области оборонной политики. Такое предложение политики высказали на фоне увеличения количества российских войск вдоль границы Украины.