"Северный поток-2" в правительстве Германии назвали ошибкой: его могут не запустить

Вице-канцлер Германии и федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой. Также он добавил, что вопрос его запуска все еще не решен. Возможен и вариант, когда он так и останется нереализованным проектом.

Об этом политик рассказал в интервью газете FAZ. "Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права", – сказал вице-канцлер.

При этом он также напомнил, что сейчас "Северный поток-2" не соответствует критериям для запуска. Оператор газопровода и поставщик газа между собой связаны – обе роли фактически выполняет "Газпром". А это нарушает принцип поддержки конкуренции и дает основания отказать в сертификации газопровода. А без сертификации невозможно запустить газопровод.

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Россия не сможет запустить газопровод "Северный поток-2" досрочно. Сертификация скандальной "трубы" может затянуться аж до осени 2022 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на дипломатические источники. "Если исходить из реалий сегодняшнего дня и общения с коллегами, в том числе из Германии, то сертификация при соблюдении всех правил и процедур может быть в конце лета или даже осенью", – заявил собеседник издания.

Ранее в немецком регуляторе Bundesnetzagentur сообщили о том, что решение по запуску "Северного потока-2" в первой половине 2022 года принято не будет. Это означает, что газопровод могут не ввести в эксплуатацию даже в июне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сенат США зарегистрировал законопроект, предусматривающий выделение Украине 450 млн долларов помощи на военные нужды, а также введение санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2". Речь идет об "Акте гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны".