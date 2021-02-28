В США опровергли переговоры с Германией по 'Северному потоку-2'

Представители Государственного департамента США заявили, что их страна не ведет переговоры с Германией о возможности завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Более того, администрация президента Джо Байдена обещает сделать все, чтобы не дать его достроить. Как передает Axios, об этом шла речь на брифинге между представителями Конгресса и Госдепа.

В ответ на публикации в СМИ информации о якобы переговорах представители последнего подчеркнули, что слова "обмен мнениями" не надо толковать как переговоры.

"США не ведут переговоры с Германией о возможном дополнительном договоре, который бы позволил продолжить строительство "Северного потока-2", – подчеркнула на встрече заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

Также отмечается, что представители администрации Байдена во время обычной дипломатической беседы заявили о своей обеспокоенности из-за строительства трубопровода на немецкой территории.

В Госдепе подчеркнули, что для определения лиц, подлежащих санкциям, может потребоваться много времени. Однако Белый дом планирует использовать все доступные инструменты против строительства "СП-2".

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