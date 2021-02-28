В США опровергли переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
Представители Государственного департамента США заявили, что их страна не ведет переговоры с Германией о возможности завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Более того, администрация президента Джо Байдена обещает сделать все, чтобы не дать его достроить. Как передает Axios, об этом шла речь на брифинге между представителями Конгресса и Госдепа.
В ответ на публикации в СМИ информации о якобы переговорах представители последнего подчеркнули, что слова "обмен мнениями" не надо толковать как переговоры.
"США не ведут переговоры с Германией о возможном дополнительном договоре, который бы позволил продолжить строительство "Северного потока-2", – подчеркнула на встрече заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.
Также отмечается, что представители администрации Байдена во время обычной дипломатической беседы заявили о своей обеспокоенности из-за строительства трубопровода на немецкой территории.
В Госдепе подчеркнули, что для определения лиц, подлежащих санкциям, может потребоваться много времени. Однако Белый дом планирует использовать все доступные инструменты против строительства "СП-2".
Как сообщал OBOZREVATEL:
издание Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Германии написало, что Германия начала переговоры с США, пытаясь спасти "Северный поток-2".
В то же время в США начали расследование в отношении газопровода. Из-за этого большая компания-поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes рискует попасть под санкции.