"Северный поток-2" пытаются спасти, Германия вступила в переговоры с США

Правительство Германии ведет переговоры в США, в которых обсуждают возможное развитие ситуации с "Северным потоком-2", который будет поставлять газ из России в обход Украины.

Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Германии сообщает издание Reuters. "Германия и Россия заявляют, что "Северный поток-2" – это просто коммерческий проект. Вашингтон давно утверждает, что этот трубопровод опасно увеличит влияние России на Европу. Новый президент США Джо Байден считает, что это "плохая сделка для Европы", – напоминает издание.

Детали переговоров разглашать не стали. При этом Германия и ранее заявляла, что вопрос "Северного потока-2" – личное дело ЕС. Чтобы обезопасить Украину от потери прибыли за транзит газа, немцы предлагают сохранить определенный объем голубого топлива, который будет проходить по действующему газопроводу.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.