США начали расследования из-за "Северного потока-2": крупная компания рискует попасть под санкции

Поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование их совместной с "Северным потоком-2" деятельностью. Результатам расследования может стать введение санкций против компании.

Об этом сообщает Reuters. В декабре 2020-го Baker была уведомлена об официальном расследовании ее документации и внутреннего контроля.

Baker Hughes не уточнил подробностей расследования или проектов, на которых оно было сосредоточено. Ранее Baker Hughes и 17 других фирм недавно прекратили работу с российским газопроводом "Северный поток-2" и избежали санкций за это.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.