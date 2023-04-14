В США готовят санкции против венгерских чиновников, связанных с правительством Орбана – The Guardian

В Конгрессе США якобы готовят законопроект, который позволил бы ввести санкции против политиков, приближенных к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В основном большинство из них связаны с одной из наибольших политических партий страны "Фидес".

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Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило издание The Guardian. По информации журналистов, документ готовят конгрессмены от Демократической и Республиканской партий.

Как отмечается, закон находится в стадии подготовки еще с 2022 года. Как ожидается, он будет представлен Конгрессу уже в мае. По словам американских официальных лиц, знакомых с процессом разработки, документ, вероятно, получит широкую поддержку.

Издание пишет, что отношения между Вашингтоном и Будапештом продолжают быть напряженными. Виктор Орбан, как отмечается, был близким политическим союзником бывшего президента Штатов Дональда Трампа, а партия "Фидес" поддерживает прочные связи с консерваторами США.

В материале также сказано, что в "слитых" в сеть секретных документах Пентагона были данные о том, что Орбан назвал США одним из трех основных противников своей партии.

Как известно, 13 марта Венгрия объявила, что планирует выйти из подконтрольного России Международного инвестиционного банка (МИБ). Это произошло после того, как учреждение попало под американские санкции. Объявив о решении отозвать своих представителей из банка, Венгрия выразила "разочарование давлением США".

"Мы признаем и понимаем, что представляем разные позиции, но мы не понимаем, почему необходимо оказывать давление на другие государства, чтобы они изменили свою позицию. Венгрия – это государство, поэтому с ней следует обращаться как с единым целым, а не как с колонией", – заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Днем ранее посол США Дэвид Прессман заявил, что, в отличие от других союзников по НАТО, венгерское правительство проигнорировало предупреждения США о деятельности банка. "Венгрия отвергла опасения правительства Соединенных Штатов относительно рисков, которые ее дальнейшее присутствие представляет для альянса. У нас есть опасения по поводу стремления венгерских лидеров расширять и углублять связи с Российской Федерацией", – сказал он.

Отметим, что премьер Венгрии Орбан, которого считают другом российского диктатора Владимира Путина, неоднократно выступал против военной помощи Украине, вступления страны в ЕС и НАТО, а также призывал Евросоюз снять санкции против страны-агрессора России.

В конца марта он в очередной упрекнул западные страны в том, что они "многовато" оказывают военной помощи Украине, которая борется с агрессией РФ. Также он высказался о якобы намерении лидеров ЕС обсудить возможность отправки в наше государство миротворцев и сказал, что, если так будет продолжаться, "мы можем дойти до Третьей мировой войны".

Ранее же в министерстве иностранных дел Венгрии назвали ордер на арест президента страны-террориста РФ Владимира Путина "символическим". Там также заявили, что такие шаги якобы не приближают окончание войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия договорилась со страной-агрессором Россией о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа. А также продлила соглашение о дополнительных поставках топлива.