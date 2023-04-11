Венгрия заключила с Россией газовый договор: будет покупать сверх установленных ранее объемов

Венгрия договорилась с Россией о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа. А также продлила соглашение о дополнительных поставках топлива.

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Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщают росСМИ. Также на переговорах, отмечается, было решено, что:

Венгрия сможет получать "отсрочку платежей выше определенного предела в случае экстремального роста цен" на газ;

поставки по газопроводу "Турецкий поток" будут "безопасными и стабильными".

"Глава венгерского МИД напомнил, что в прошлом году стороны заключили соглашение о дополнительных поставках газа в Венгрию сверх объемов, установленных долгосрочным контрактом. "Газпром" сохранит эту опцию", – говорится в сообщении.

Ранее же в министерстве иностранных дел Венгрии назвали ордер на арест президента страны-террориста РФ Владимира Путина "символическим". Там также заявили, что такие шаги якобы не приближают окончание войны в Украине.

Кроме того, сам Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Причиной этого он назвал "опасность" для школ на Закарпатье.

"Последние 8 лет мы постоянно получали обещания от украинских властей, что они решат эту проблему, но на самом деле они ничего не сделали. Я дал понять заместителю Генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Херис, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан же упрекнул западные страны в том, что они "многовато" оказывают военной помощи Украине, которая борется с агрессией РФ. В то же время он высказался о якобы намерении лидеров ЕС обсудить возможность отправки в наше государство миротворцев.